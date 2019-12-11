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Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская

11 декабря
2019 год

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11 декабря 2019
9 декабря в Новой Третьяковке на Крымском Валу прошла седьмая церемония вручения профессиональной премии в области красоты «Best of Beauty» под эгидой журнала «Glamour». Подведение итогов в выборе лучших косметических средств и процедур не смогли пропустить Настасья Самбурская, Тина Канделаки, Ингрид Олеринская, Марина Зудина и другие.

Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская
фото: Марина Зудина

Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская
фото: Настасья Самбурская

Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская
фото: Ингрид Олеринская

Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская
фото: Тина Канделаки

Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская
фото: Александра Ребенок
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Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская фотографии
Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская фотографии
Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская фотографии
Уколы красоты: Марина Зудина, Тина Канделаки и Настасья Самбурская фотографии
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