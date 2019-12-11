Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода

11 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
11 декабря 2019
В рамках подведения итогов журнал The New York Times запустил серию интервью с лучшими актёрами уходящего года, среди которых Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лопес, Брэд Питт и Роберт Де Ниро.

Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода

В беседе с журналистом Дэвидом Маркезе, обсуждая восприятие собственного творчества и критику прессы, Брэд Питт признался, что не читает никакой прессы с 2004 года. И попутно развеял все слухи о предполагаемых романах, которые ему приписывала пресса с момента разрыва с Анджелиной Джоли:

«Я перестал читать прессу где-то в 2004 году. И не только рецензии на фильмы. Я имею в виду вообще любые журналы, которые можно найти в приёмной у врача, например. Потому что в любом из этих изданий найдётся что-то, что потом застрянет в голове. И будет там сидеть и влиять на предпринимаемые мной решения касательно личной жизни и работы. Не вижу в этом никакой пользы.
Не то чтобы я из кожи вон лезу, чтобы избегать печатной прессы, но я просто не ищу встречи с ней. Не сосчитать, со сколькими женщинами мне приписывали романы за последние два-три года - и ничего из этого не является правдой. Я просто где-то промелькнул в компании кого-то - но это не означало ровным счётом ничего».
версия для печати
Ссылки по теме
«Я не плакал лет 20, но в последнее время меня пробирает всё чаще»: Брэд Питт о работе над ошибками
персоны
Роберт Де НироАнджелина ДжолиЛеонардо ДиКаприоДженнифер ЛопесБрэд Питт

фотографии >>
Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода фотографии
Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода фотографии
Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода фотографии
Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Тери Гарр
Жан Маре
Джанни Моранди
Хейли Стейнфилд
Райдер Стронг
Жан-Луи Трентиньян
Мари Уиндзор
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен