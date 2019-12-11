«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа

В рамках подведения итогов журнал The New York Times запустил серию интервью с лучшими актёрами уходящего года, среди которых Леонардо ДиКаприо
, Дженнифер Лопес
, Брэд Питт
и Роберт Де Ниро
. Журналист Дэвид Маркезе обсуждает с актёрами их самые значительные роли 2019 года, попутно затрагивая другие горячие темы. Например, беседа с Робертом Де Ниро
, сыгравшем очередного головореза в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец»
, довольно быстро скатилась к обсуждению фигуры действующего президента США Дональда Трампа, которого актёр ненавидит всеми фибрами своей души.
Де Ниро не раз приходилось играть беспринципных и жестоких персонажей, однако актёру удавалось находить ключ к пониманию мотивации каждого из них. Чего он не может сделать с Трампом, которого, по собственного признанию, он никогда бы не смог сыграть.
«Основное правило актёрской игры - никогда не осуждать своего персонажа. У персонажей есть свои причины и мотивации, и ты их должен понимать. Ты пытаешься взглянуть на вещи с их точки зрения. Например, в «Ирландце» у Фрэнка
(герой Де Ниро - прим. ред.) есть проблемы с дочерью. У него есть проблемы, которые каждый в состоянии более-менее понять и соотнести со своими проблемами. Я никогда не думал о нём как о безнравственном человеке. Он живёт в мире, в котором расплата может быть очень жестокой, если ты не делаешь того, что должен. Не хочется поминать Трампа всуе, но вот он, на мой взгляд, как раз из тех людей, у которых нет никаких нравственных ориентиров, никакого понимания различия между добром и злом - он просто грязный игрок.
Подвернись такая возможность - я бы не стал играть его. Он настолько ужасный человек. В нём нет ничего, что могло бы реабилитировать его поступки, искупить их. А я никогда ничего подобного ни об одном из моих персонажей не говорил. Но в случае с Трампом - ни разу не возникало такого момента, когда он бы признался: «Мне очень жаль. Я осознаю, что сделал то, чего мне не следовало делать». Ни единого намека на возможность искупления.
И у него есть последователи, сумасшедшие люди, которые хотят творить сумасшедшие вещи. То, что мы делаем в кино - это как сон. Мы понимаем, что это ирреально. А существуют люди, которые что угодно готовы принять за реальность, и которых мы не в состоянии контролировать. Президент должен подавать пример того, как надо пытаться поступать правильно. А не быть зловредной мелкой стервой. Кем он в сущности и является. Капризный, обидчивый недоносок. Я не вижу ничего, что могло бы реабилитировать его и его семью в моих глазах. Семья взяточников. Вроде гангстеров»
.