Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа

11 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
11 декабря 2019
В рамках подведения итогов журнал The New York Times запустил серию интервью с лучшими актёрами уходящего года, среди которых Леонардо ДиКаприо, Дженнифер Лопес, Брэд Питт и Роберт Де Ниро. Журналист Дэвид Маркезе обсуждает с актёрами их самые значительные роли 2019 года, попутно затрагивая другие горячие темы. Например, беседа с Робертом Де Ниро, сыгравшем очередного головореза в фильме Мартина Скорсезе «Ирландец», довольно быстро скатилась к обсуждению фигуры действующего президента США Дональда Трампа, которого актёр ненавидит всеми фибрами своей души.
Де Ниро не раз приходилось играть беспринципных и жестоких персонажей, однако актёру удавалось находить ключ к пониманию мотивации каждого из них. Чего он не может сделать с Трампом, которого, по собственного признанию, он никогда бы не смог сыграть.

«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа

«Основное правило актёрской игры - никогда не осуждать своего персонажа. У персонажей есть свои причины и мотивации, и ты их должен понимать. Ты пытаешься взглянуть на вещи с их точки зрения. Например, в «Ирландце» у Фрэнка (герой Де Ниро - прим. ред.) есть проблемы с дочерью. У него есть проблемы, которые каждый в состоянии более-менее понять и соотнести со своими проблемами. Я никогда не думал о нём как о безнравственном человеке. Он живёт в мире, в котором расплата может быть очень жестокой, если ты не делаешь того, что должен. Не хочется поминать Трампа всуе, но вот он, на мой взгляд, как раз из тех людей, у которых нет никаких нравственных ориентиров, никакого понимания различия между добром и злом - он просто грязный игрок.
Подвернись такая возможность - я бы не стал играть его. Он настолько ужасный человек. В нём нет ничего, что могло бы реабилитировать его поступки, искупить их. А я никогда ничего подобного ни об одном из моих персонажей не говорил. Но в случае с Трампом - ни разу не возникало такого момента, когда он бы признался: «Мне очень жаль. Я осознаю, что сделал то, чего мне не следовало делать». Ни единого намека на возможность искупления.
И у него есть последователи, сумасшедшие люди, которые хотят творить сумасшедшие вещи. То, что мы делаем в кино - это как сон. Мы понимаем, что это ирреально. А существуют люди, которые что угодно готовы принять за реальность, и которых мы не в состоянии контролировать. Президент должен подавать пример того, как надо пытаться поступать правильно. А не быть зловредной мелкой стервой. Кем он в сущности и является. Капризный, обидчивый недоносок. Я не вижу ничего, что могло бы реабилитировать его и его семью в моих глазах. Семья взяточников. Вроде гангстеров».
версия для печати
Ссылки по теме
Статус «Свободен»: Брэд Питт опроверг все слухи о своей личной жизни после развода
Поиск по меткам
политика
персоны
Роберт Де НироЛеонардо ДиКаприоДженнифер ЛопесБрэд ПиттМартин Скорсезе
фильмы
Ирландец

фотографии >>
«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа фотографии
«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа фотографии
«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа фотографии
«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Надежда Семенцова
Артём Терехов
Борис Щербаков
Тери Гарр
Жан Маре
Джанни Моранди
Хейли Стейнфилд
Райдер Стронг
Жан-Луи Трентиньян
Мари Уиндзор
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен