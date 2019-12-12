Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру

Жена Константина Хабенского
, с которой артист расписался в 2013 году, рассказала, что с детства мечтала встретиться со своим кумиром Леонардо ДиКаприо
. Ольге Литвиновой
посчастливилось исполнить свою мечту, о чем женщина с радостью поделилась.
Ольга Литвинова призналась, что восхищалась ДиКаприо, как актером и мужчиной: «В детстве я мечтала о Леонардо Ди Каприо! Он был моим кумиром! Все стены в комнате были увешаны постерами с НИМ, затерты до дыр кассеты с фильмами, где ОН играл! Конечно, я мечтала о судьбоносной встрече, совершенно не вникая в возможности и обстоятельства. Я восхищалась им как актером и, вероятно, как мужчиной, не вполне отдавая себе в этом отчет».
Мечта Ольги осуществилась - впрочем, самым прозаическим образом: «Это было пару лет назад... В непринужденной обстановке, на отдыхе. Я с бешено бьющимся сердцем в груди и телефоном в руках наматывала круги вокруг компании людей, среди которых был ОН. Чем заслужила пристальное внимание охраны (да, была охрана, ОН ведь суперстар) и, конечно, подойти так и не смогла... Но вполне с уверенностью могу сказать, что мечта моя сбылась!»