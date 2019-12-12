Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру

12 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2019
Жена Константина Хабенского, с которой артист расписался в 2013 году, рассказала, что с детства мечтала встретиться со своим кумиром Леонардо ДиКаприо. Ольге Литвиновой посчастливилось исполнить свою мечту, о чем женщина с радостью поделилась.

Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру

Ольга Литвинова призналась, что восхищалась ДиКаприо, как актером и мужчиной: «В детстве я мечтала о Леонардо Ди Каприо! Он был моим кумиром! Все стены в комнате были увешаны постерами с НИМ, затерты до дыр кассеты с фильмами, где ОН играл! Конечно, я мечтала о судьбоносной встрече, совершенно не вникая в возможности и обстоятельства. Я восхищалась им как актером и, вероятно, как мужчиной, не вполне отдавая себе в этом отчет».


Мечта Ольги осуществилась - впрочем, самым прозаическим образом: «Это было пару лет назад... В непринужденной обстановке, на отдыхе. Я с бешено бьющимся сердцем в груди и телефоном в руках наматывала круги вокруг компании людей, среди которых был ОН. Чем заслужила пристальное внимание охраны (да, была охрана, ОН ведь суперстар) и, конечно, подойти так и не смогла... Но вполне с уверенностью могу сказать, что мечта моя сбылась!» 
версия для печати
Ссылки по теме
Паулина Андреева ищет метод Константина Хабенского
Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский рассказали о персонажах нового «Урфина Джюса»
Константин Хабенский станет отцом в третий раз
Поиск по меткам
Звёздылюбовьсемья
персоны
Леонардо ДиКаприоОльга ЛитвиноваКонстантин Хабенский

фотографии >>
Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру фотографии
Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру фотографии
Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру фотографии
Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Румянцев
9 декабря ушёл из жизни актёр Игорь Румянцев.

День рождения >>

Леонид Быков
Армине Варданян
Алиса Горшкова
Касым Жакибаев
Олеся Мацкевич-Грибок
Светлана Потанина
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Карен Морли
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Том Уилкинсон
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
Одной волшебной ночью
комедия
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Озеро диких гусей
драма, криминальный фильм, мелодрама
Китай, 2019
Собаки не носят штанов
комедия, нуар (черный фильм), эротика
Финляндия, Латвия, 2019
Курьер
боевик, драма, мистика, приключения, триллер
Великобритания, США, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Тайна Мосли
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Китай, Новая Зеландия, 2019
Царь зверей
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Пакистан, 2018
Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы
детский фильм, приключения
Канада, США, 2019
Ржев
военный фильм, драма
Россия, 2019
Конец сезона
мелодрама, триллер
Россия, 2019
Рождество на двоих
комедия, мелодрама
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен