Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру

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Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина

Актер сообщил о причинах нелюбви к селфи

Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами

11 декабря

«Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа

Он же зловредная мелкая стерва, он же взяточник, он же мафиози