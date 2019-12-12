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Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами

12 декабря
2019 год

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12 декабря 2019
В недавнем интервью Studio 10 Дэниэл Рэдклифф рассказал о минусах и плюсах своей известности. До этого актер рассказал о проблемах с алкоголизмом после съемок в «Гарри Поттере».

Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами

Дэниэл признался, что при всей любви к работе и поклонникам, он не может заставить себя каждый раз улыбаться, когда его просят о совместном фото. Звезда «Гарри Поттера» порекомендовал никому не обращаться к нему для общего селфи в тренажерном зале. По словам Рэдклиффа, в этом случае он становится «очень раздраженным». Также Дэниэл справедливо заметил, что фанатам лучше подходить к нему после тренировки, ведь во время занятий актер «очень потеет».

Тем не менее, Дэниэл сообщил, что ему всегда приятно встречать людей, на чье детство он оказал огромное влияние, и видеть искреннюю радость в их глазах: «Думаю, актеры любят много жаловаться. Иногда мы забываем, как нам повезло с нашей работой».
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Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами фотографии
Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами фотографии
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