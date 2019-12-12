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Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина

12 декабря
2019 год

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12 декабря 2019
10 декабря в московском кинотеатре «Фитиль», состоялась премьера второго сезона веб-сериала Ирины Вилковой «Бар “На грудь”», который уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko. Сюжет сериала, как это не сложно догадаться, выстраивается вокруг барной стойки одного из тысячи питейных заведений Санкт-Петербурга. Завсегдатаи и случайные посетители бара делятся своими переживаниями и соображениями с чуткой и внимательной барменшей Алисой. Эта галерея образов быстро привлекла внимание аудитории - сериал стал победителем первой российской премии в области веб-индустрии. Во втором сезоне количество посетителей бара растёт, а события сплетаются в тугой кармический узел.

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Команда сериала

Среди гостей премьеры были замечены Светлана Камынина, Рина Гришина, Валерий Полиенко, Юрий Быков и другие.

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Валерий Полиенко и Ирина Вилкова

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и Михаил Тройник

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Рина Гришина

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Светлана Камынина

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Гевонд Андреасян, Макар Кожухов и Игорь Хомский

Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина
фото: Александра Нелюбина, Ирина Вилкова и Жан Просянов
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Бар "На Грудь"Бар "На Грудь"-2

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Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина фотографии
Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина фотографии
Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина фотографии
Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина фотографии
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