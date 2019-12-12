Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина

анонс

12 декабря Дэниэл Рэдклифф рассказал, почему не любит фотографироваться с фанатами Актер сообщил о причинах нелюбви к селфи

12 декабря Жена Константина Хабенского рассказала о своих чувствах к другому актеру Ольга Литвинова призналась, что мечтала о встрече с ДиКаприо

11 декабря «Капризный, обидчивый недоносок»: Роберт Де Ниро разразился критикой в адрес Дональда Трампа Он же зловредная мелкая стерва, он же взяточник, он же мафиози