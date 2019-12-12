Приняли на грудь: Ирина Вилкова, Светлана Камынина и Рина Гришина

10 декабря в московском кинотеатре «Фитиль», состоялась премьера второго сезона веб-сериала Ирины Вилковой «Бар “На грудь”»
, который уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko
. Сюжет сериала, как это не сложно догадаться, выстраивается вокруг барной стойки одного из тысячи питейных заведений Санкт-Петербурга. Завсегдатаи и случайные посетители бара делятся своими переживаниями и соображениями с чуткой и внимательной барменшей Алисой. Эта галерея образов быстро привлекла внимание аудитории - сериал стал победителем первой российской премии в области веб-индустрии
. Во втором сезоне количество посетителей бара растёт, а события сплетаются в тугой кармический узел.
фото: Команда сериала
Среди гостей премьеры были замечены Светлана Камынина
, Рина Гришина
, Валерий Полиенко
, Юрий Быков
и другие.
фото: Валерий Полиенко и Ирина Вилкова
фото: Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и Михаил Тройник
фото: Рина Гришина
фото: Светлана Камынина
фото: Гевонд Андреасян, Макар Кожухов и Игорь Хомский фото: Александра Нелюбина, Ирина Вилкова и Жан Просянов