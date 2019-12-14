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Риз Уизерспун рассказала, какие унижения ей пришлось терпеть в начале своей карьеры

14 декабря
2019 год

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14 декабря 2019
В начале своего карьерного пути Риз Уизерспун пришлось столкнуться с трудностями и унижением. Об этом актриса рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Риз Уизерспун рассказала, какие унижения ей пришлось терпеть в начале своей карьеры

Многие узнали о Риз благодаря фильму «Блондинка в законе». Образ актрисы покорил зрителей, однако Уизерспун призналась, что изначально ее не видели в числе претендентов на эту роль. Режиссер считал, что Риз высокомерная и отталкивающая.

«Мой менеджер позвонил мне и сказал: «Ты должна прийти на встречу с директором студии, иначе он тебя не утвердит. Он думает, что ты такая же, как и твоя героиня в «Выскочке», и что ты отталкивающая».

Для встречи с директором Риз попросили подобрать более сексуальный наряд. Актриса вспоминает, что нуждалась в деньгах, поэтому вынуждена была выполнить просьбу, хоть и считала ее унизительной.

«Тебе 23, у тебя дома ребенок, тебе нужны деньги, и тебе это говорят люди, которые понимают, что они делают».

К счастью, как призналась сама Уизерспун, сейчас она не сталкивается с такими проблемами.
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Риз Уизерспун рассказала, какие унижения ей пришлось терпеть в начале своей карьеры фотографии
Риз Уизерспун рассказала, какие унижения ей пришлось терпеть в начале своей карьеры фотографии
Риз Уизерспун рассказала, какие унижения ей пришлось терпеть в начале своей карьеры фотографии
Риз Уизерспун рассказала, какие унижения ей пришлось терпеть в начале своей карьеры фотографии
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