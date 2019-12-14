«Сама зарабатывает, гуляет с подружками, не готовит»: Милош Бикович пожаловался на современных женщин

Сербский актер Милош Бикович дал откровенное интервью журналу «7 дней», где рассказал о съёмках фильма «Холоп», об отсутствии личной жизни и мечтах о семье.
В жизни Милоша Биковича произошла удивительная история. Актеру всегда нравились фильмы Никиты Михалкова, он мечтал сниматься у него. И тогда брат Милоша сказал: «Пиши письмо Михалкову!». Письмо актер так и не решился написать, но совсем скоро произошло чудо: Никита Михалков пригласил его сниматься в «Солнечном ударе».
фото: Милош Бикович в фильме "Солнечный удар"
«Мне кажется, это все произошло таким чудесным образом, чтобы показать присутствие Бога, который как бы говорит: «Чувак, алле, смотри! Я есть! Я все организую, а ты только делай свое дело и не волнуйся».
Также актер рассказал, почему ему так нравятся работы Михалкова.
«Потому что идеи Михалкова возвышенные. Что бы Тарантино ни делал, как бы это круто ни было, это либо любование своим видением истории, либо его комментарий: вот какое человечество тупое. Это забавно и революционно, но не возвышенно. А у Михалкова есть возвышенная идея. Я увидел его фильмы, когда мне было 15—16 лет. Сначала «Сибирский цирюльник», потом «Утомленные солнцем» и «Двенадцать». Позже, когда уже учился в университете актерскому мастерству, я оценил «Неоконченную пьесу для механического пианино». Это мой любимый фильм Михалкова».
О съемках фильма «Холоп» в Псковской области
«Первый раз я в Псковской области и вообще в России был в 2010 году. Та поездка отношения к кино не имела. Я приехал в паломничество со своим братом, он монах. Мы посещали Псково-Печерский монастырь. А теперь, можно сказать, в Псковскую область я вернулся. Мне очень понравились люди из местных, которые были в массовке. Они трепетно относились к актерам, постоянно что-то дарили: рисунки, мед, шоколадки, фрукты. Невероятные люди! Хотелось сделать приятное им в ответ. В благодарность за такой сувенир я подписался на девочку в соцсети. Она сказала, это для нее был праздник».
фото: Милош Бикович в фильме "Холоп"
«Мы снимали в деревне, и мой организм ужасно реагировал на все: на лошадей, на сено, на цветение... У меня в расписании стояли два выходных дня, и я поехал к могиле Пушкина в Святогорский монастырь».
О том, как правильно целоваться на съемочной площадке
«Главное — не слишком прижимать лицо, а то нос на экране станет сплюснутым. Мне, кстати, нередко попадались партнерши, которые этого не знали. Они думали, что страстно целоваться — это хорошо. Да, но... на экране некрасиво. Тут надо быть аккуратным. И не забывать, что момент перед поцелуем — самый важный».
О плюсах и минусах карьеры
«У меня два спектакля в Белградском драматическом и в Белградском национальном театрах. Я играю Армана Дюваля в «Даме с камелиями» Дюма и молодого боксера в «Когда цвели тыквы», это сербская драма. И знаете, только в театре, на сцене находится моя точка покоя. Когда я играю роль, собственная жизнь отходит на второй план».
«Но личная жизнь страдает. Кино сжирает время и личную жизнь. Для личной жизни нужен порядок. Надо понимать, что в воскресенье литургия, время с семьей, отдых. Во вторник вечером мы с друзьями играем в футбол. В четверг я в спортзале. В пятницу гулять пошли. Нужен порядок, в котором совмещаются семья, друзья… Я хочу жить в горах Сербии в деревянном домике. С детьми, с женой, с собакой. Но это не завтра, в будущем… У актеров из-за кочевой жизни цыганский менталитет. Мой дом то тут, то там. Последние три года он был в Москве, сейчас в Белграде. Но в любой момент всё это может поменяться».
фото: Милош Бикович в роли Муслима Магомаева
Об отношении к браку
«Я не против, но не считаю его обязательным, если нет религиозной составляющей. Если она есть, тогда брак становится чем-то большим, чем отношения двух людей. А если просто гражданский... Не думаю, что закон должен регулировать эмоциональную связь двух людей… К тому же отношения женщин и мужчин в последнее время очень изменились. Нас учили традиционным ценностям, но существуют и ценности современные. Традиционные ценности — это мужчина, глава семьи, который зарабатывает, оплачивает счета и открывает перед женщиной дверь. Современные ценности — девушка сама зарабатывает, гуляет с подружками, не говорит, куда уходит. Она не готовит, нанимает помощницу, которая делает за нее работу по дому. Из-за попытки совместить старые и новые ценности происходит хаос. То есть женщина недовольна, потому что она думает, что ей должны двери открывать, за все платить, и при этом она хочет быть свободной. Это разрушает отношения…».