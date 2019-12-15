«Самая страшная боль, которую можно представить»: Эмилия Кларк о перенесенном инсульте

Эмилия Кларк
, которая вошла в десятку лучших актеров года
, в свои 33 года уже перенесла инсульт и две операции на мозге. Все это произошло во время съемок сериала «Игра престолов»
. Актриса вспомнила об одном из самых трудных периодов в своей жизни в беседе с журналистами Wonderland.
Впервые аневризму (угрожающий жизни тип инсульта) у Эмилии обнаружили в 2001 году. Тогда она перенесла сложную операцию, однако через 2 года актриса снова попала в больницу с тем же диагнозом.
«В тот второй раз весь мой оптимизм иссяк. Это было безумное невезение. Я лежала в чертовой американской больнице, из головы торчали трубки. Я была распухшая и набитая лекарствами. Думала в тот момент лишь об одном: молилась, чтобы меня никто не узнал»
, - рассказала Кларк.
Создатели «Игры престолов» знали о проблемах со здоровьем у актрисы, однако не афишировали этого. Временами Эмилия испытывала страшную боль, но все равно продолжала сниматься в сериале.
«Головная боль, вызванная аневризмой, — самая страшная боль, которую можно представить. Когда меня стошнило, я подумала, что поврежден мозг, хотя не знала об этом наверняка… Шевелила пальцами рук и ног, думала о репликах в сценарии — старалась делать все возможное, чтобы не потерять сознание»
, - поделилась воспоминаниями актриса.
Ей было трудно быть в центре внимания. Проблемы со здоровьем, внезапная смерть отца – все это заставило Эмилию отстраниться от поклонников. Однако она все равно понимала, что добровольно согласилась на публичность.
«Кровоизлияние в мозг можно сравнить с атаками в соцсетях. Я не хотела смотреть никому в глаза, не хотела быть узнанной. Мне хотелось исчезнуть. Страдала и чувствовала себя полностью обнаженной, уязвимой… Представьте, ты сидишь в торговом центре с мамой, которая оплакивает недавно умершего отца, а кто-то подходит и просит сфотографироваться. А когда ты отказываешь, то человек говорит, мол, я был о тебе лучшего мнения»
.
Несмотря на то что съёмки «Игры престолов» пришлись на сложный для актрисы период, она призналась, что сериал стал для нее спасением. У нее не было возможности с головой окунуться в проблемы.
«Для меня шоу стало спасением от всего этого. Я не осознавала, как менялась»
, — сказала актриса.