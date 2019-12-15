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Колин Ферт расстался с женой после ее измены

15 декабря
2019 год

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15 декабря 2019
Колин Ферт и Ливия Джуджолли приняли решение расстаться. Об этом СМИ узнали от официального представителя супружеской пары. Колин и Ливия прожили вместе 22 года и вырастили двоих сыновей.

Колин Ферт расстался с женой после ее измены

«Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет», - пишут СМИ со ссылкой на официального представителя супругов.

Два года назад актер столкнулся с неверностью супруги. Ливия призналась, что у нее был роман с журналистом Марко Бранкаччиа. Однако это было во время непродолжительного расставания с Фертом. Когда Джуджолли вернулась к Ферту, журналист отправил ему доказательства неверности его супруги. На что Колин ответил с сочувствием.

«Вы заставили меня страдать. Но я знаю, что вы тоже переживаете», - написал ему актер.

Колин Ферт расстался с женой после ее измены

Позже Марко Бранкаччиа объяснил, почему решился на столь отчаянный шаг: «Я был очень зол и расстроен и отправил ему письмо, в котором была наша с Ливией совместная фотография. Я хотел, чтобы он знал, что случилось. А в ответ я получил письмо, в котором увидел сострадание и взаимопонимание», — рассказывал журналист.

Однако Колин и Ливия всё-таки обвинили журналиста в преследовании и заявили в полицию. После этого они приняли решение разойтись.
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Колин Ферт расстался с женой после ее измены фотографии
Колин Ферт расстался с женой после ее измены фотографии
Колин Ферт расстался с женой после ее измены фотографии
Колин Ферт расстался с женой после ее измены фотографии
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