Колин Ферт расстался с женой после ее измены

Колин Ферт
и Ливия Джуджолли
приняли решение расстаться. Об этом СМИ узнали от официального представителя супружеской пары. Колин и Ливия прожили вместе 22 года и вырастили двоих сыновей.
«Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет»
, - пишут СМИ со ссылкой на официального представителя супругов.
Два года назад актер столкнулся с неверностью супруги. Ливия призналась, что у нее был роман с журналистом Марко Бранкаччиа
. Однако это было во время непродолжительного расставания с Фертом. Когда Джуджолли вернулась к Ферту, журналист отправил ему доказательства неверности его супруги. На что Колин ответил с сочувствием.
«Вы заставили меня страдать. Но я знаю, что вы тоже переживаете»
, - написал ему актер.
Позже Марко Бранкаччиа объяснил, почему решился на столь отчаянный шаг: «Я был очень зол и расстроен и отправил ему письмо, в котором была наша с Ливией совместная фотография. Я хотел, чтобы он знал, что случилось. А в ответ я получил письмо, в котором увидел сострадание и взаимопонимание»
, — рассказывал журналист.
Однако Колин и Ливия всё-таки обвинили журналиста в преследовании и заявили в полицию. После этого они приняли решение разойтись.