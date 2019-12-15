Колин Ферт расстался с женой после ее измены

приняли решение расстаться. Об этом СМИ узнали от официального представителя супружеской пары. Колин и Ливия прожили вместе 22 года и вырастили двоих сыновей., - пишут СМИ со ссылкой на официального представителя супругов.Два года назад актер столкнулся с неверностью супруги. Ливия призналась, что у нее был роман с журналистом. Однако это было во время непродолжительного расставания с Фертом. Когда Джуджолли вернулась к Ферту, журналист отправил ему доказательства неверности его супруги. На что Колин ответил с сочувствием., - написал ему актер.Позже Марко Бранкаччиа объяснил, почему решился на столь отчаянный шаг:, — рассказывал журналист.Однако Колин и Ливия всё-таки обвинили журналиста в преследовании и заявили в полицию. После этого они приняли решение разойтись.