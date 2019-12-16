«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь

После того как Харви Вайнштейн
согласовал вопрос о денежной компенсации со своими жертвами, он почувствовал себя свободнее, так как условием сделки между истцами и ответчиком является тот факт, что Вайнштейну не придется признавать свою вину. Ранее Харви и так отрицал ее
, однако теперь и вовсе законно может откупиться от своих жертв. Продюсер дал интервью New York Post, в котором рассказал о том, как ощущает себя после неожиданного поворота в его деле.
Харви пожаловался на то, что сейчас его фамилия ассоциируется лишь со скандалом, а не с его киноработами. Он считает, что все забыли, какую значимую помощь Вайнштейн оказал некоторым актрисам. Кира Найтли
, напротив, чувствует, что Харви точно знал толк в хорошем кино
, поэтому отнюдь не считает его забытым персонажем Голливуда.
«Я чувствую себя разбитым и забытым человеком. Я сделал больше фильмов, срежиссированных женщинами, о женщинах, чем любой другой продюсер. Я не говорю о настоящем времени, когда это стало модно. Это было около 30 лет назад, и я был первым! Я сделал для некоторых актрис больше, чем другие продюсеры. А теперь все это выпотрошено, моя работа забыта».
67-летний Вайнштейн признался, что настоящей жертвой стал он, а не актрисы. Харви кажется, что они дискредитировали его.
Он также вспомнил о Гвинет Пэлтроу
, которая заявляла о неподобающем поведении с его стороны, однако стала самой высокооплачиваемой актрисой благодаря усилиям Харви.
«В 2003 году Гвинет Пэлтроу получила 10 миллионов долларов на фильм «Вид сверху лучше». Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Она получала больше любого мужчины»
.