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«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь

16 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2019
После того как Харви Вайнштейн согласовал вопрос о денежной компенсации со своими жертвами, он почувствовал себя свободнее, так как условием сделки между истцами и ответчиком является тот факт, что Вайнштейну не придется признавать свою вину. Ранее Харви и так отрицал ее, однако теперь и вовсе законно может откупиться от своих жертв. Продюсер дал интервью New York Post, в котором рассказал о том, как ощущает себя после неожиданного поворота в его деле.

«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь

Харви пожаловался на то, что сейчас его фамилия ассоциируется лишь со скандалом, а не с его киноработами. Он считает, что все забыли, какую значимую помощь Вайнштейн оказал некоторым актрисам. Кира Найтли, напротив, чувствует, что Харви точно знал толк в хорошем кино, поэтому отнюдь не считает его забытым персонажем Голливуда.

«Я чувствую себя разбитым и забытым человеком. Я сделал больше фильмов, срежиссированных женщинами, о женщинах, чем любой другой продюсер. Я не говорю о настоящем времени, когда это стало модно. Это было около 30 лет назад, и я был первым! Я сделал для некоторых актрис больше, чем другие продюсеры. А теперь все это выпотрошено, моя работа забыта».

67-летний Вайнштейн признался, что настоящей жертвой стал он, а не актрисы. Харви кажется, что они дискредитировали его.

Он также вспомнил о Гвинет Пэлтроу, которая заявляла о неподобающем поведении с его стороны, однако стала самой высокооплачиваемой актрисой благодаря усилиям Харви.

«В 2003 году Гвинет Пэлтроу получила 10 миллионов долларов на фильм «Вид сверху лучше». Она была самой высокооплачиваемой актрисой в независимом кино. Она получала больше любого мужчины».
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«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь фотографии
«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь фотографии
«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь фотографии
«Я сделал для них больше, чем другие продюсеры»: Харви Вайнштейн пожаловался на жизнь фотографии
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