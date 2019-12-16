«Если не можешь завести ребенка – не надо»: Михаил Боярский о предназначении женщины и ЭКО

Михаил Боярский
не раз категорично высказывался на тему того, чем должна заниматься женщина. Еще в мае артист заявил, что главным достижением дочери, он считает рождение детей.
После этого Боярскому пришлось объяснить свою позицию по поводу карьерных успехов Елизаветы
. В недавней передаче «Сегодня вечером», посвященной институту брака, артист снова высказал свое мнение о предназначении женщины в современном мире.
Артист по-прежнему считает, что женщине необходимо быть матерью. Боярский подчеркнул, что такое предназначение женщины помогает сохранить семейные традиции.
«Мать! Больше для нее роли нет. Не надо больше других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом нашим. По-другому будет извращение в ту или другую сторону. Нормальные семьи пока есть. Их будет еще больше, если соблюдать традиции. Жить душой, сердцем, добром».
Боярский считает, что супруга должна «прилепиться к мужу» и воспитывать с ним детей. В то же время, по словам артиста, женщина обязана быть скромной и не гордиться своей семейной идиллией.
«Эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин - в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо. Гордость - не очень приятное чувство. Оно связано с тщеславием».
Михаил категорично отнесся к теме искусственного оплодотворения и ЭКО. Ранее на эту тему негативно высказалась Алена Хмельницкая.
«Как только начинаются эксперименты с полами, с эмбрионами, с химией, с технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка – не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей?»