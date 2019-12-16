Алексей Макаров не платит алименты своей дочери

Алексей Макаров
перестал материально обеспечивать свою дочь. Об этом на передаче «Звезды сошлись» сообщила бывшая жена актера.
Ещё год назад Алексей принимал активное участие в жизни Варвары. Артист снял для бывшей возлюбленной квартиру неподалеку от престижной школы, куда записал дочь. Первое время он помогал деньгами и занимался ее воспитанием, а потом пропал.
С весны Макаров не виделся с Варварой, которая, как отмечает ее мать, очень болезненно переживала исчезновение отца из жизни.
«Алексей молча взял и пропал. Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Пик прошел. Я надеюсь, кризис мы вместе с ней прошли. Она знает, что он где-то есть и что он работает. Вот только дочку он давно не видел».
Бывшая супруга актера также рассказала о вспышках гнева и недоверии Алексея к женщинам.
«Леша не доверяет женщинам, он считает лучшим применением прекрасной половине человечества «запирание» дома. Меня не покидало ощущение, будто с меня за чьи-то грехи спрашивают. Чего только стоили театральные сцены с разрыванием вещей, разбиванием посуды, сверканием глазами!»