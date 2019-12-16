Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алексей Макаров не платит алименты своей дочери

16 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
16 декабря 2019
Алексей Макаров перестал материально обеспечивать свою дочь. Об этом на передаче «Звезды сошлись» сообщила бывшая жена актера.

Алексей Макаров не платит алименты своей дочери

Ещё год назад Алексей принимал активное участие в жизни Варвары. Артист снял для бывшей возлюбленной квартиру неподалеку от престижной школы, куда записал дочь. Первое время он помогал деньгами и занимался ее воспитанием, а потом пропал.

С весны Макаров не виделся с Варварой, которая, как отмечает ее мать, очень болезненно переживала исчезновение отца из жизни.

«Алексей молча взял и пропал. Варя плакала первое время. Сейчас уже успокоилась. Пик прошел. Я надеюсь, кризис мы вместе с ней прошли. Она знает, что он где-то есть и что он работает. Вот только дочку он давно не видел».

Бывшая супруга актера также рассказала о вспышках гнева и недоверии Алексея к женщинам.

«Леша не доверяет женщинам, он считает лучшим применением прекрасной половине человечества «запирание» дома. Меня не покидало ощущение, будто с меня за чьи-то грехи спрашивают. Чего только стоили театральные сцены с разрыванием вещей, разбиванием посуды, сверканием глазами!»
версия для печати
Ссылки по теме
Второй сезон «Кубы» стартует 16 сентября
Петр Буслов и Алексей Макаров выберут лучшие короткометражки «Движения»
Алексей Макаров и Сергей Пускепалис отправятся в космос
Поиск по меткам
детиоткровениесемья
персоны
Алексей МакаровМария Миронова (II)

фотографии >>
Алексей Макаров не платит алименты своей дочери фотографии
Алексей Макаров не платит алименты своей дочери фотографии
Алексей Макаров не платит алименты своей дочери фотографии
Алексей Макаров не платит алименты своей дочери фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Глафира Сидорова
16 декабря ушла из жизни актриса Глафира Сидорова.
Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.

День рождения >>

Нина Алисова
Светлана Дружинина
Ольга Медынич
Андрей Новиков
Константин Октябрьский
Валерий Ошомков
Александр Паль
Анатолий Пустохин
Тарас Цимбалюк
Бенджамин Брэтт
Марушка Детмерс
Тео Джеймс
Бен Кросс
Витторио Меццоджорно
Миранда Отто
Лив Ульман
все родившиеся 16 декабря >>

Афиша кино >>

С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Джуманджи: Новый уровень
приключения, фэнтези
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Код 8»
Ролики фильмов
«Код 8»
Парень со сверхспособностями пытается перестать быть изгоем в обществе, где все ненавидят супергероев.
«На высоте»
Ролики фильмов
«На высоте»
Экранизация одноименного бродвейского мюзикла, в котором владелец винного погребка отправляется за наследством в Доминиканскую республику.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен