Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов

У Александра Головина
наконец-то разрешились семейные и юридические споры, актер в итоге смог отказаться от выплаты алиментов в том размере, который потребовала его бывшая девушка Светлана Белогурова. Ранее суд всё же признал Оливию дочерью Александра
и обязал его выплачивать алименты
. Сообщается, что сейчас актер выплачивает их в размере 22 тысяч рублей каждый месяц, однако Светлана изначально требовала 200 тысяч рублей на содержание дочери ежемесячно.
Головин посчитал такую сумму неоправданно завышенной и обратился к адвокатам. После успешного заверения дела, Александр поблагодарил юристов.
«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов — Тимура Матвеева, Владислава Подшибякина, Игоря Кима. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!»
Светлана отреагировала на такое решение суда негативно. Она назвала Головина трусом и безответственным подростком.
«Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!»
Адвокат Александра Тимур Матвеев отметил, что негативные комментарии в интернете о поведении Головина вызваны лишь популярностью артиста.
«Все те негативные эмоции по отношению к Александру, которые сейчас есть в Интернете и на телевидении, ничего общего с законным и обоснованным положением ребенка, матери и размером подлежащих к оплате алиментов не имеют. Они вызваны лишь известностью Александра и пристальным вниманием к его личной жизни, которую, в том числе и неприкосновенность, имеют и знаменитые люди. А говорить о том, что слабую женщину «сломили» в ходе процесса, вовсе не верно, ведь истца представляло достаточно серьезное юридическое бюро, достойный оппонент, знающий и умеющий пользоваться законами».