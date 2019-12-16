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Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов

16 декабря
2019 год

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16 декабря 2019
У Александра Головина наконец-то разрешились семейные и юридические споры, актер в итоге смог отказаться от выплаты алиментов в том размере, который потребовала его бывшая девушка Светлана Белогурова. Ранее суд всё же признал Оливию дочерью Александра и обязал его выплачивать алименты. Сообщается, что сейчас актер выплачивает их в размере 22 тысяч рублей каждый месяц, однако Светлана изначально требовала 200 тысяч рублей на содержание дочери ежемесячно.

Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов

Головин посчитал такую сумму неоправданно завышенной и обратился к адвокатам. После успешного заверения дела, Александр поблагодарил юристов.

«Хочу поблагодарить ребят, профессионалов своего дела — адвокатов — Тимура Матвеева, Владислава Подшибякина, Игоря Кима. Без них невозможно было бы добиться законности и справедливости в этом нашумевшем деле. Благодаря им суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!»

Светлана отреагировала на такое решение суда негативно. Она назвала Головина трусом и безответственным подростком.

«Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!»

Адвокат Александра Тимур Матвеев отметил, что негативные комментарии в интернете о поведении Головина вызваны лишь популярностью артиста.

«Все те негативные эмоции по отношению к Александру, которые сейчас есть в Интернете и на телевидении, ничего общего с законным и обоснованным положением ребенка, матери и размером подлежащих к оплате алиментов не имеют. Они вызваны лишь известностью Александра и пристальным вниманием к его личной жизни, которую, в том числе и неприкосновенность, имеют и знаменитые люди. А говорить о том, что слабую женщину «сломили» в ходе процесса, вовсе не верно, ведь истца представляло достаточно серьезное юридическое бюро, достойный оппонент, знающий и умеющий пользоваться законами».
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Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов фотографии
Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов фотографии
Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов фотографии
Бывшая девушка Александра Головина недовольна размером алиментов фотографии
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