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«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца

18 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
18 декабря 2019
В преддверии выхода драмы «Скандал» исполнившая одну из главных ролей в фильме актриса Шарлиз Терон дала интервью радиостанции NPR. Среди разговоров о феминизме и противлении мужскому самодурству всплыл давний эпизод из семейной биографии Шарлиз. Когда актрисе было 15 лет, её мать застрелила отца в целях самообороны. Актриса спокойно вспоминает об этом и говорит, что ей совершенно нечего стыдиться.

«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца

«Мой отец был очень болен. Он был алкоголиком всю мою жизнь. Я его знала исключительно с одной стороны - в качестве запойного алкоголика. И это была достаточно безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Думаю, у нас была нездоровая семья. И всё это, полагаю, на всех на нас оставило какой-то отпечаток. Конечно, мне бы хотелось, чтобы то, что произошло в ту ночь, никогда не случилось. Но к сожалению, такие вещи происходят, когда ты не зришь в корень проблем.

«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца

Мой отец был пьян до такой степени, что удивительно, что он вообще держался на ногах, когда заявился в дом с огнестрельным оружием. Мы с мамой были в моей комнате, держали дверь, потому что он пытался протолкнуться внутрь. Мы прислонились к двери, пытаясь воспрепятствовать его проникновению. Тогда он отступил на пару шагов и просто выстрелил трижды в дверь. Каким-то чудом ни одна из этих пуль нас не задела. Но в целях самообороны мама вынуждена была это прекратить.

«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца

Подобного рода семейное насилие - это не диковинка, это то, что я разделяю с большим количеством людей. И мне не стыдно говорить об этом, потому что я верю в то, что чем больше мы делимся подобными историями, проговариваем их, тем больше мы понимаем, что мы не одиноки в своих проблемах».
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«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца фотографии
«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца фотографии
«Мне не стыдно говорить об этом»: Шарлиз Терон рассказала, как её мать застрелила отца фотографии
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