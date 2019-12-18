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Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой?

18 декабря
2019 год

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18 декабря 2019
Шоу Comedy Club давно вышло за телевизионные и географические рамки, поэтому проведение Новогодней Ёлки под эгидой Comedy было лишь вопросом времени. Первая Новогодняя Ёлка Comedy Club состоится 27 декабря в ЦСКА Арена. Всеми любимые (или наоборот) резиденты клуба соберутся вместе на одной сцене, чтобы отметить наступление главного в году праздника и обменяться взаимными шутливыми унижениями.

Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой?

Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Андрей Скороход, Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Антон Иванов и Алексей Смирнов, Евгений Синяков и Иван Половинкин подготовили для зрителей представление, темой которого будет девиз: «Как год встретишь, так его и проведёшь».
Новогодняя Ёлка Comedy будет отличаться еще большим количеством сюрпризов, «живых» музыкальных номеров и DJ-сетов. Ожидаются и «звездные» гости. Кто именно? Организаторы и сами артисты, конечно же, держат эту информацию в секрете.
Кстати, Гарик Харламов просил передать, чтобы зрители прихватили с собой 27 декабря в ЦСКА Арену теплые вещи. Зачем? Мы не знаем. Интригует.
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персоны
Тимур БатрутдиновГарик Харламов

фотографии >>
Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой? фотографии
Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой? фотографии
Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой? фотографии
Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой? фотографии
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