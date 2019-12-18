Какие тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней ёлкой?

Шоу Comedy Club давно вышло за телевизионные и географические рамки, поэтому проведение Новогодней Ёлки под эгидой Comedy было лишь вопросом времени. Первая Новогодняя Ёлка Comedy Club состоится 27 декабря в ЦСКА Арена
. Всеми любимые
(или наоборот)
резиденты клуба соберутся вместе на одной сцене, чтобы отметить наступление главного в году праздника
и обменяться взаимными шутливыми унижениями
.
Гарик Харламов
, Тимур Батрутдинов
, Андрей Скороход, Марина Кравец
, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин
, Антон Иванов и Алексей Смирнов, Евгений Синяков и Иван Половинкин
подготовили для зрителей представление, темой которого будет девиз: «Как год встретишь, так его и проведёшь».
Новогодняя Ёлка Comedy будет отличаться еще большим количеством сюрпризов, «живых» музыкальных номеров и DJ-сетов. Ожидаются и «звездные» гости. Кто именно? Организаторы и сами артисты, конечно же, держат эту информацию в секрете.
Кстати, Гарик Харламов просил передать, чтобы зрители прихватили с собой 27 декабря в ЦСКА Арену
теплые вещи. Зачем? Мы не знаем. Интригует.