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Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида

19 декабря
2019 год

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19 декабря 2019
В преддверии выхода драмы «Скандал» исполнившая одну из главных ролей в фильме актриса Шарлиз Терон дала интервью радиостанции NPR. В интервью актриса рассказала о том, как её мать застрелила отца, о домогательствах со стороны одного режиссера и о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида.

Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида

Родители актрисы владели фермой и компанией по строительству дорог, поэтому всё детство Шарлиз провела на ферме в Бенони, недалеко от Йоханнесбурга:
«Все работники компании - а это была довольно солидная фирма - жили на нашей ферме. Поэтому всё моё детство я провела среди коса, зулусов и других представителей разнообразных этнических групп и культур (которые в эпоху апартеида считались людьми второго сорта и были лишены большей части гражданских прав - прим. ред.). Их дети росли вместе со мной на территории фермы, и я считала их частью своей семьи. До тех пор, пока мне не исполнилось 12 или 13 лет - тогда я поступила в школу искусств в Йоханнесбурге и стала свидетелем всех зверств апартеида.

Уроки истории опирались по большей части на аспекты нашей «белой истории» . Исторические герои, отцы основатели - все они были белыми. Это была та история, которой нас учили. У меня были друзья, отец которых был сторонником апартеида, и как только они узнали, что чернокожие люди живут на нашей ферме, меня перестали звать в гости с ночевками.
Я всегда пыталась представить, какой была бы моя жизнь, если бы я выросла в одной из таких семей, если бы я просто была невинным ребенком, подобно моим друзьям, родившимся в семье, члены которой воспринимали апартеид как нечто правильное. Какое счастье, что меня воспитала женщина, у которой эта ситуация не вызывала ничего, кроме ужаса.

Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида

Сложновато смириться со знанием того, что все привилегии, которые я получила от администрации своей страны, были связаны лишь с тем, что у меня «правильный» цвет кожи. А это совершенно точно так. Моя жизнь была гораздо комфортабельнее благодаря страданиям большого количества людей, которым не повезло родиться с «неправильным» цветом кожи. Это тот еще груз, который я буду нести на себе всю свою оставшуюся жизнь».
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Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида фотографии
Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида фотографии
Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида фотографии
Шарлиз Терон рассказала о взрослении в Южной Африке в эпоху апартеида фотографии
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