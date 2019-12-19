«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее

В последнее время к личной жизни Марии Мироновой
приковано много внимания. Недавно сообщалось о том, что ее и актера Алексея Макарова связывали очень близкие отношения.
Актриса также находится в центре внимания из-за своей «поздней» беременности и родов. Ранее Марию даже подозревали в использовании услуг суррогатной материи.
Сама Миронова в интервью рассказала о беременности, планах на будущее после рождения сына и о том, как на это реагирует окружение.
Первенец артистки появился на свет, когда она была еще совсем юной, тогда многие были уверены, что карьера Мироновой закончена. Сегодня Марии часто приходится слышать, что рожать в 45 лет – это поздно. Однако актриса абсолютно счастлива и не обращает внимания на такие комментарии.
«Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок». Сейчас, когда мне 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. У меня получилось так, и я безумно счастлива. Недавно я отпустила во взрослую жизнь сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. Сколько себя помню, столько я мама».
Роды Мироновой проходили в Греции. В Москву Мария и ее муж вернулись в декабре, совсем скоро Мария вновь выйдет на сцену и примет участие в съемках. Хотя Миронова не собирается заканчивать карьеру, она утверждает, что семья для нее все равно останется на первом месте.
«Я уже взрослый и сформировавшийся человек. И степень ответственности другая, и то, что я хотела бы ребенку дать. В том юном возрасте я обожала сына, но все равно занималась работой, карьерой. Сейчас уже не так. Семья на первом месте».