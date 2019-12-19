Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее

19 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
19 декабря 2019
В последнее время к личной жизни Марии Мироновой приковано много внимания. Недавно сообщалось о том, что ее и актера Алексея Макарова связывали очень близкие отношения. Актриса также находится в центре внимания из-за своей «поздней» беременности и родов. Ранее Марию даже подозревали в использовании услуг суррогатной материи. Сама Миронова в интервью рассказала о беременности, планах на будущее после рождения сына и о том, как на это реагирует окружение.

«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее

Первенец артистки появился на свет, когда она была еще совсем юной, тогда многие были уверены, что карьера Мироновой закончена. Сегодня Марии часто приходится слышать, что рожать в 45 лет – это поздно. Однако актриса абсолютно счастлива и не обращает внимания на такие комментарии.

«Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок». Сейчас, когда мне 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. У меня получилось так, и я безумно счастлива. Недавно я отпустила во взрослую жизнь сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. Сколько себя помню, столько я мама».

Роды Мироновой проходили в Греции. В Москву Мария и ее муж вернулись в декабре, совсем скоро Мария вновь выйдет на сцену и примет участие в съемках. Хотя Миронова не собирается заканчивать карьеру, она утверждает, что семья для нее все равно останется на первом месте.

«Я уже взрослый и сформировавшийся человек. И степень ответственности другая, и то, что я хотела бы ребенку дать. В том юном возрасте я обожала сына, но все равно занималась работой, карьерой. Сейчас уже не так. Семья на первом месте».
версия для печати
Ссылки по теме
Алексей Макаров не платит алименты своей дочери
Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери
Беременная Мария Миронова рассказала о своём новом муже
Поиск по меткам
детиоткровениесемья
персоны
Мария Миронова (II)

фотографии >>
«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее фотографии
«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее фотографии
«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее фотографии
«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова о поздней беременности и планах на будущее фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Глафира Сидорова
16 декабря ушла из жизни актриса Глафира Сидорова.
Екатерина Дурова
13 декабря ушла из жизни актриса Екатерина Дурова.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Вероника Никонова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Скотт Коэн
Эдмунд Пардом
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен