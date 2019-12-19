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Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце

19 декабря
2019 год

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19 декабря 2019
18 декабря в Москве прошла премьера фильма о восстании декабристов «Союз Спасения», призванного напомнить гражданам России, что бывает на территории отчизны, когда пытаешься сменить действующую власть. Среди первых зрителей, усвоивших этот урок истории, были замечены Леонид Якубович, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Максим Матвеев, Софья Эрнст, Лидия Вележева и многие другие.

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Ингеборга Дапкунайте и Алексей Учитель

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Максим Матвеев

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Александр Домогаров

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Софья Эрнст

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Ксения Собчак

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Вера Алентова и Владимир Меньшов

Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце
фото: Виктория Андреянова, Александр и Екатерина Стриженовы

«Союз Спасения» в прокате с 26 декабря 2019 года.

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Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце фотографии
Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце фотографии
Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце фотографии
Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце фотографии
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