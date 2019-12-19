Руководство к бездействию: Максим Матвеев, Софья Эрнст и Агата Муцениеце

18 декабря в Москве прошла премьера фильма о восстании декабристов «Союз Спасения»
, призванного напомнить гражданам России, что бывает на территории отчизны, когда пытаешься сменить действующую власть. Среди первых зрителей, усвоивших этот урок истории, были замечены Леонид Якубович
, Юлия Снигирь
, Евгений Цыганов
, Максим Матвеев
, Софья Эрнст
, Лидия Вележева
и многие другие.
фото: Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
фото: Ингеборга Дапкунайте и Алексей Учитель
фото: Максим Матвеев
фото: Александр Домогаров
фото: Софья Эрнст
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный
фото: Ксения Собчак
фото: Вера Алентова и Владимир Меньшов
«Союз Спасения» в прокате с 26 декабря 2019 года фото: Виктория Андреянова, Александр и Екатерина Стриженовы
.