«Я запретила детям плакать»: Светлана Крючкова рассказала о борьбе с опухолью

Четыре года назад Светлане Крючковой
пришлось обратиться к врачам. У актрисы нашли опухоль. Ранее Светлана сообщила о причинах заболевания.
Крючкова прошла длительное лечение в Германии и болезнь отступила, однако сама Светлана была готова и к другому исходу. В недавнем интервью артистка рассказала, как составляла завещание и выбирала платье для похорон.
Крючкова рассказала, что причиной обращения к врачам стало поведение ее кота. Любимец актрисы постоянно ложился на одно и то же место.
«Ласкаясь ко мне, он все время ложился на одно и то же место, был нервным. Я попросила врачей найти причину, и они нашли — опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Причем нашли не сразу, сначала анализы показывали, что все в порядке. Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз».
Диагноз актрисе сообщили медики по телефону. В этот момент Светлана находилась со своим сыном и его женой в театре. Крючкова понимала, что ей необходимо переписать завещание, так как актриса больше всего хотела, чтобы всё то, что она заработала честным трудом, перешло ее детям, а не чужим людям.
«Первое, что я решила сделать — переписать завещание. После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям. А второе, что я должна была сделать — это записать гражданскую лирику Марины Цветаевой, которую, кроме меня, никто не читает».
Друзья актрисы заставили ее поехать лечиться в Германию. Тогда Светлане помогли коллеги. Никита Михалков
, Евгений Миронов
и Мария Миронова
собрали средства, которые звезда «Большой перемены»
потратила на консультации с немецкими специалистами. Уже на третий день после сложной операции Крючкова вернулась к работе.
«В такой ситуации ничего не сделаешь, лично от тебя ничего не зависит. Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути».