Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией

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Леонардо ДиКаприо обвинили в спонсировании поджогов лесов в Южной Америке

30 ноября

Мария Миронова ответила на подозрения в использовании услуг суррогатной матери

Некоторые не верят, что актриса сама родила в 46 лет