Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией

В интернете появилась фотография якобы обнаженной Зои Салданы
, которая настолько возмутила актрису, что та выругалась на анонима, заявившего, что на фото именно она. Зои обратилась к пользователям Instagram с призывом не распространять этот снимок и отметила, что не собирается молча терпеть возмутительное поведение того, кто выложил это фото в сеть.
«Кем бы ты, блин, ни был, перестань постить эти фейковые фотографии. Я никогда не участвовала и не собираюсь участвовать в подобных съемках. Это нарушение и оскорбление, это унижает женщин. Пусть все знают, что я не жертва, которая страдает молча. Я защищаю себя и всех женщин, которые не могут за себя постоять. Хватит прятаться и думать, что тебе это сойдет с рук».
Сейчас эту фотографию найти сложнее, но неизвестно, удалила ли ее Зои или сам Instagram, поскольку кадр не соответствует нормам соцсети. На днях Салдана сама опубликовала у себя на странице обнаженную фотографию. На ней она позирует в одних джинсах и кокетливо прикрывает бюст рукой.