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Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией

2 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
2 декабря 2019
В интернете появилась фотография якобы обнаженной Зои Салданы, которая настолько возмутила актрису, что та выругалась на анонима, заявившего, что на фото именно она. Зои обратилась к пользователям Instagram с призывом не распространять этот снимок и отметила, что не собирается молча терпеть возмутительное поведение того, кто выложил это фото в сеть.

Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией

«Кем бы ты, блин, ни был, перестань постить эти фейковые фотографии. Я никогда не участвовала и не собираюсь участвовать в подобных съемках. Это нарушение и оскорбление, это унижает женщин. Пусть все знают, что я не жертва, которая страдает молча. Я защищаю себя и всех женщин, которые не могут за себя постоять. Хватит прятаться и думать, что тебе это сойдет с рук».

Сейчас эту фотографию найти сложнее, но неизвестно, удалила ли ее Зои или сам Instagram, поскольку кадр не соответствует нормам соцсети. На днях Салдана сама опубликовала у себя на странице обнаженную фотографию. На ней она позирует в одних джинсах и кокетливо прикрывает бюст рукой.
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Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией фотографии
Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией фотографии
Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией фотографии
Зои Салдана обеспокоена своей фейковой обнаженной фотографией фотографии
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