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Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи

2 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
2 декабря 2019
Фильм о Людях Икс должен появиться в киновселенной Marvel. Вопрос, кто же заменит в роли Росомахи Хью Джекмана, до сих пор открыт. Однако часть зрителей уже выдвинула своего кандидата.

Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи

Недавно в интернете была запущена шуточная петиция с требованием сделать следующим Росомахой актера Дэнни ДеВито. Теперь эта инициатива вышла на новый уровень – петицию подписало более 50 тысяч человек.

Создатель петиции под ником Ring Arius утверждает, что 75-летний ДеВито — единственный актер, которому под силу сыграть Росомаху в киновселенной Marvel. В качестве одного из аргументов автор приводит низкий рост ДеВито, отсылая к комиксовому канону, согласно которому рост Росомахи составляет всего 160 см. Интересно, что рост Хью Джекмана — 190 см, тогда как рост Дэнни ДеВито — 147 см. В таком случае ДеВито оказывается более подходящей кандидатурой на роль Логана.

На счету Дэнни ДеВито уже есть роль героя из комиксов. В картине Тима Бертона «Бэтмен возвращается» актер исполнил суперзлодея Пингвина.
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Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи фотографии
Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи фотографии
Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи фотографии
Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи фотографии
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