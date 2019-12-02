Фанаты требуют взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи

Фильм о Людях Икс должен появиться в киновселенной Marvel. Вопрос, кто же заменит в роли Росомахи Хью Джекмана
, до сих пор открыт. Однако часть зрителей уже выдвинула своего кандидата.
Недавно в интернете была запущена шуточная петиция с требованием сделать следующим Росомахой актера Дэнни ДеВито
. Теперь эта инициатива вышла на новый уровень – петицию подписало более 50 тысяч человек.
Создатель петиции под ником Ring Arius утверждает, что 75-летний ДеВито — единственный актер, которому под силу сыграть Росомаху в киновселенной Marvel. В качестве одного из аргументов автор приводит низкий рост ДеВито, отсылая к комиксовому канону, согласно которому рост Росомахи составляет всего 160 см. Интересно, что рост Хью Джекмана — 190 см, тогда как рост Дэнни ДеВито — 147 см. В таком случае ДеВито оказывается более подходящей кандидатурой на роль Логана.
На счету Дэнни ДеВито уже есть роль героя из комиксов. В картине Тима Бертона «Бэтмен возвращается»
актер исполнил суперзлодея Пингвина.