Джейсон Момоа стал мужчиной года по версии GQ

Журнал GQ Australia назвал Джейсона Момоа
человеком года 2019.
Актер был приятно удивлен и пошутил, что ему наконец-то удалось обойти Криса
и Лиама Хемсвортов
.
«Я бы никогда и за миллион лет не подумал, что стану человеком года у GQ! Я очень рад, что мне удалось победить Хемсвортов, потому что… знаете, я наконец-то это заслужил. Австралия, ты же знаешь, я люблю тебя! Надеюсь, что мне удастся приехать туда на «Аквамен 2», спасибо вам большое».
Секрет успеха, как признался Момоа, кроется в том, чтобы следовать зову сердца.
«Когда я узнал, что буду в числе «людей года», у меня был шок. Наверное, это потому, что я надрывался, пытаясь остановить использование пластика, и наделал шуму, когда выступал против установки телескопа на священной горе гавайцев. Я считаю, что надо быть активистом и делать то, что велит сердце. Мне предстоит еще много работы».