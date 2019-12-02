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Джейсон Момоа стал мужчиной года по версии GQ

2 декабря
2019 год

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2 декабря 2019
Журнал GQ Australia назвал Джейсона Момоа человеком года 2019.

Джейсон Момоа стал мужчиной года по версии GQ


Актер был приятно удивлен и пошутил, что ему наконец-то удалось обойти Криса и Лиама Хемсвортов.

«Я бы никогда и за миллион лет не подумал, что стану человеком года у GQ! Я очень рад, что мне удалось победить Хемсвортов, потому что… знаете, я наконец-то это заслужил. Австралия, ты же знаешь, я люблю тебя! Надеюсь, что мне удастся приехать туда на «Аквамен 2», спасибо вам большое».

Секрет успеха, как признался Момоа, кроется в том, чтобы следовать зову сердца.

«Когда я узнал, что буду в числе «людей года», у меня был шок. Наверное, это потому, что я надрывался, пытаясь остановить использование пластика, и наделал шуму, когда выступал против установки телескопа на священной горе гавайцев. Я считаю, что надо быть активистом и делать то, что велит сердце. Мне предстоит еще много работы».
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Джейсон Момоа стал мужчиной года по версии GQ фотографии
Джейсон Момоа стал мужчиной года по версии GQ фотографии
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