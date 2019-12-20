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Селена Гомес рассказала, что ценит в мужчинах

20 декабря
2019 год

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20 декабря 2019
В своем недавнем интервью Селена Гомес решила рассказать о качествах, которые она ценит в мужчинах. Певица и актриса, пережившая расставание с Джастином Бибером и депрессию, хотела бы избежать повторения любовных драм. Она перечислила критерии, которым должен отвечать ее будущий бойфренд.

Селена Гомес рассказала, что ценит в мужчинах

Селена бы хотела видеть перед собой человека, который любит приключения и выберет звезду не из-за ее славы и денег: «Прежде всего, я хочу, чтобы человека привлекала не мои имя и слава, а я сама, какая я есть. Далее, я ценю честность, искренность и естественность. Терпеть не могу зазнаек и позеров. И еще мне очень нравятся в мужчинах любовь к приключениям и умение веселиться».

Актриса даже подсказала, где с ней можно познакомиться: «Я больше всего люблю знакомиться в компаниях, там все происходит как-то естественнее. Мне приятнее, когда я знаю, что этого человека пригласил кто-то, кого я уже знаю…».
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Селена Гомес рассказала, что ценит в мужчинах фотографии
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