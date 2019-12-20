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СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур

20 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
20 декабря 2019
В СМИ гуляют слухи о том, что брак Милы Кунис и Эштона Катчера переживает серьёзный кризис. Супруги ссорятся по пустякам, устраивают скандалы, дело может дойти даже до развода. Виной всему мемуары Деми Мур.

СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур

В книге Деми Мур выставила Эштона в неблагоприятном свете. Актриса заявила, что он принуждал её к сексу втроем, вместо поддержки высмеивал её, когда обострились её давние проблемы с алкоголем. Более того, актриса сообщила, что именно из-за Катчера она потеряла ребенка, которого они зачали в браке.

Эштон хотел публично отреагировать на такие смелые обвинения, однако позже признался в своем твиттере, что его предостерегло не совершать такой поступок: «Я хотел было ответить в жестком саркастическом стиле и собирался уже нажать кнопку «отправить твит». Но потом посмотрел на своего сына, затем — на дочку и на жену… И удалил свой твит».
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СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур фотографии
СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур фотографии
СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур фотографии
СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур фотографии
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