СМИ: Мила Кунис и Эштон Кутчер поссорились из-за мемуаров Деми Мур

В СМИ гуляют слухи о том, что брак Милы Кунис
и Эштона Катчера
переживает серьёзный кризис. Супруги ссорятся по пустякам, устраивают скандалы, дело может дойти даже до развода. Виной всему мемуары Деми Мур
.
В книге Деми Мур выставила Эштона в неблагоприятном свете. Актриса заявила, что он принуждал её к сексу втроем, вместо поддержки высмеивал её, когда обострились её давние проблемы с алкоголем. Более того, актриса сообщила, что именно из-за Катчера она потеряла ребенка, которого они зачали в браке
.
Эштон хотел публично отреагировать на такие смелые обвинения, однако позже признался в своем твиттере, что его предостерегло не совершать такой поступок: «Я хотел было ответить в жестком саркастическом стиле и собирался уже нажать кнопку «отправить твит». Но потом посмотрел на своего сына, затем — на дочку и на жену… И удалил свой твит».