Сергей Безруков снял жену и детей в клипе на песню «Трудный день»

Актёр театра и кино, а также фронтмен группы «Крестный папа» Сергей Безруков решил подвести итоги уходящего 2019 года в оригинальном формате музыкального клипа. Видео на песню Тяжелый день состоит из документальной нарезки знаковых событий в жизни артиста: репетиций, концертов, театральных постановок, съёмок и бесконечных переездов. Но главным во всем этом хаосе рабочей жизни для артиста остается возвращение домой, к семье.
«Наш клип - это своеобразный итог минувшего года... Год был непростым, прямо скажем – тяжелым, но по-хорошему насыщенным. У меня было очень много съёмок, причем всё это были интереснейшие проекты, с прекрасными режиссёрами, замечательными партнёрами. «Обитель»Александра Велединского, «Мистер Нокаут»Артёма Михалкова, «Подольские курсанты», «Учёности плоды»Игоря Угольникова, «Оптимисты»Алексея Попогребского. Плюс руководство театром, фестивали, гастроли, репетиции, озвучание, съёмки на телевидении… В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика. У меня часто спрашивают: откуда силы на всё это? Ответ – в этом видео. Я счастлив, что меня всегда ждут дома. Это – главное. Работа, карьера, будничная суета – это все преходящее. Причём, неважно, кто ты – известный артист или рядовой менеджер. Семья, любовь, - вот что важно. Жена, дети, их улыбки, даже на расстоянии способны снять любую усталость! Главное, чтобы у них все было хорошо. В этом – счастье! Желаю его всем!», - анонсировал видео Сергей.
Безруков и его супруга Анна Матисон нечасто балуют подписчиков в Инстаграме фотографиями своих детей, снимая их по большей части со спины. Но в этом клипе вся семья впервые публично предстает в полном составе.