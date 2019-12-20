Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич

20 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
20 декабря 2019
19 декабря в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера главной (ну это если не считать «Новогоднего беспредела-2») комедии Нового года «Холоп». Это история о развинченном «мажоре» Грише (Милош Бикович), который так достал папу своими выходками, что ради его перевоспитания пришлось отгрохать целую деревню образца 1860-го года, чтоб Гриша уже познал грязь под ногтями и прочувствовал все невзгоды крепостничества.
Картину зрителям представили режиссер Клим Шипенко, актеры Милош Бикович, Саша Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Кирилл Нагиев, Ольга Дибцева, Софья Зайка и продюсеры фильма.

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Мария Миронова с сыном Андреем

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Кирилл Нагиев

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Клим Шипенко с женой Соней Карпуниной и дочерью Клементиной

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Саша Бортич

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Милош Бикович

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Иван Охлобыстин с семьёй

Среди первых зрителей фильма были замечены Светлана Ходченкова, Кристина Асмус, Рина Гришина, Анфиса Черных и многие другие.

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Светлана Ходченкова

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Анна Чурина

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Роман Маякин и Анфиса Черных

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Рина Гришина

Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич
фото: Кристина Асмус

«Холоп» в прокате с 26 декабря 2019 года.

версия для печати
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Кристина АсмусМилош БиковичАлександра БортичАндрей БурковскийЕкатерина ВолковаРина ГришинаОльга ДибцеваСофья ЗайкаКонстантин КрюковАгния КузнецоваРоман МаякинМария Миронова (II)Кирилл НагиевИван ОхлобыстинАндрей УдаловСветлана ХодченковаАнфиса ЧерныхАлёна ЧеховаАнна ЧуринаКлим Шипенко
фильмы
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2Холоп

фотографии >>
Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич фотографии
Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич фотографии
Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич фотографии
Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Глафира Сидорова
16 декабря ушла из жизни актриса Глафира Сидорова.

День рождения >>

Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Михаил Екатерининский
Магомед Костоев
Татьяна Новик (II)
Елена Романова
Галина Сазонова
Майкл Бадалукко
Аугусто Бенедико
Тамара Вишневская
Чарли Грэйпуин
Кэтрин Джустен
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Холстон
биография
США, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен