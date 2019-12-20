Попаданец в крепостничестве: Иван Охлобыстин, Мария Миронова и Саша Бортич

19 декабря в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера главной (ну это если не считать «Новогоднего беспредела-2»
) комедии Нового года «Холоп»
. Это история о развинченном «мажоре» Грише (Милош Бикович
), который так достал папу своими выходками, что ради его перевоспитания пришлось отгрохать целую деревню образца 1860-го года, чтоб Гриша уже познал грязь под ногтями и прочувствовал все невзгоды крепостничества.
Картину зрителям представили режиссер Клим Шипенко
, актеры Милош Бикович
, Саша Бортич
, Иван Охлобыстин
, Мария Миронова
, Кирилл Нагиев
, Ольга Дибцева
, Софья Зайка
и продюсеры фильма.
фото: Мария Миронова с сыном Андреем
фото: Кирилл Нагиев
фото: Клим Шипенко с женой Соней Карпуниной и дочерью Клементиной
фото: Саша Бортич
фото: Милош Бикович
фото: Иван Охлобыстин с семьёй
Среди первых зрителей фильма были замечены Светлана Ходченкова
, Кристина Асмус
, Рина Гришина
, Анфиса Черных
и многие другие.
фото: Светлана Ходченкова
фото: Анна Чурина
фото: Роман Маякин и Анфиса Черных
фото: Рина Гришина
«Холоп» в прокате с 26 декабря 2019 года фото: Кристина Асмус
.