Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей

В новом выпуске The Tonight Show с Джимми Фэллоном вышел скетч с участием Райана Рейнольдса в роли хозяина рождественской вечеринки, уставшего от засидевшихся гостей. Скетч снят в формате пародийной рекламы магазина на диване. Райан пробует три вежливых способа намекнуть гостям, что им пора закругляться: делает ремарки о времени («Ничего себе, уже 11 вечера!»), громко зевает и отчаянно шутит («Ну что ж, кажется мне пора, раз уже так поздно, ой, постойте-ка, я же здесь живу, так что это не мне пора уходить»).
Но когда запас намёков исчерпан, Райан прибегает к помощи новой коммерческой новинки - специальной ароматической свече «Вали на*** из моего дома». Ассортимент ароматов поражает своей широтой: от сгнивших креветок до воздуха Нью Джерси.