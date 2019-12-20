Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей

20 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
20 декабря 2019
Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей

В новом выпуске The Tonight Show с Джимми Фэллоном вышел скетч с участием Райана Рейнольдса в роли хозяина рождественской вечеринки, уставшего от засидевшихся гостей. Скетч снят в формате пародийной рекламы магазина на диване. Райан пробует три вежливых способа намекнуть гостям, что им пора закругляться: делает ремарки о времени («Ничего себе, уже 11 вечера!»), громко зевает и отчаянно шутит («Ну что ж, кажется мне пора, раз уже так поздно, ой, постойте-ка, я же здесь живу, так что это не мне пора уходить»).

Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей

Но когда запас намёков исчерпан, Райан прибегает к помощи новой коммерческой новинки - специальной ароматической свече «Вали на*** из моего дома». Ассортимент ароматов поражает своей широтой: от сгнивших креветок до воздуха Нью Джерси.

версия для печати
Поиск по меткам
пародия
персоны
Райан РейнольдсДжимми Фэллон

фотографии >>
Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей фотографии
Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей фотографии
Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей фотографии
Райан Рейнольдс показал, как избавиться от засидевшихся гостей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Глафира Сидорова
16 декабря ушла из жизни актриса Глафира Сидорова.

День рождения >>

Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Виталий Егоров
Михаил Екатерининский
Магомед Костоев
Татьяна Новик (II)
Елена Романова
Галина Сазонова
Майкл Бадалукко
Аугусто Бенедико
Тамара Вишневская
Чарли Грэйпуин
Кэтрин Джустен
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
Небо измеряется МИлями
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
Исцеляющая
мелодрама, триллер, фэнтези
Австралия, 2018
Отверженные
драма, криминальный фильм
Франция, 2019
Холстон
биография
США, 2019
Чёрное Рождество
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Эрмитаж. Сила искусства
Италия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен