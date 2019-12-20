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Агата Муцениеце занялась производством косметики

20 декабря
2019 год

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20 декабря 2019
Агата Муцениеце поделилась с подписчиками в Инстаграме радостной новостью - совместно с основательницей косметического бренда Feel Nature Татьяной Писемской актриса смастерила и выпустила собственную линейку шиммеров (молочко с блёстками). Подгадала прям под ёлочку.

Агата Муцениеце занялась производством косметики

«Друзья! Начинаю утро с новости! Держала в секрете, чтоб не сглазить! Вы же знаете, я люблю блестки, лампочки.. и люблю, чтоб кожа сияла! Всегда! Очень долго не могла найти шиммер, чтоб не слишком блестел, чтоб вкусно пахло, чтоб не пачкало одежду! В общем! Хочешь, что бы было хорошо, сделай сам! Ну, я тут, конечно, не совсем сама, а удача свела меня с Таней. У неё ещё и действительно натуральные компоненты! И столько интересного я узнала про мир красоты и ухода. Таня - волшебница!
В общем, ловите, наш совместный коллаб - молочко с шиммером! 3 месяца думали, делали, пробовали! И вот он!
Честно, это эксперимент, и пока линейка так сказать, капсульная! А ещё я в восторге от самой упаковки… Кто хочет сиять на Новый год?»

Агата Муцениеце занялась производством косметики
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Агата Муцениеце

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Агата Муцениеце занялась производством косметики фотографии
Агата Муцениеце занялась производством косметики фотографии
Агата Муцениеце занялась производством косметики фотографии
Агата Муцениеце занялась производством косметики фотографии
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