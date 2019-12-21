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«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра

21 декабря
2019 год

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21 декабря 2019
Новогодняя комедия «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел-2» уже вовсю идет в кинотеатрах. А вчера героем нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» стал исполнитель одной из главных ролей в фильме – Сергей Бурунов. В беседе с Иваном Ургантом артист рассказал, как он пришел в киноиндустрию.

«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра

Оказывается, Бурунов долгое время мечтал стать летчиком. Но в 90-х годах пошел работать на стройку, а потом поступил в Театральное училище им. Б.В. Щукина. Также 4 года Сергей прослужил в Московском академическом театре сатиры. В эфире актер рассказал историю, которая заставила его оставить театральные подмостки. Произошла она во время гастролей в Санкт-Петербурге на спектакле «Нам всё ещё смешно».

«Ненавидели эту постановку все, я не знаю, кто мог ее любить. Вот, сейчас в Театре сатиры меня проклянут. Это было юбилейное обозрение, в котором участвовала вся труппа, без исключения. Все, кто не попал в эту карусель, весело улюлюкали, употребляли напитки и смеялись над нами», - рассказал звезда.

«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра

В постановке у Сергея был собственный номер с карточными фокусами. Ассистентом должен был стать доброволец из зала, которым обычно был подставной человек из профсоюза. Но в этот раз Бурунов не смог найти своего помощника в зале.

«Как сейчас вспомню, 11 ряд 33 место. Я запомню это навсегда. И я выхожу, все это делаю, говорю про фокусы. И вот тут время остановилось, как говорят, наступает этот рапид. Мозг начал работать в совершенно другом режиме, были задействованы другие доли. Люди начали вставать, говорить: «Можно я?! Можно я?!» Начали обнимать меня, а у меня пот пошёл. И тут в конце зала я вижу какой-то огонёк и смотрю, выходит «оно». А он пьяный в дым, идёт и крутит мобильный телефон. Как он мне потом сказал, подавал сигнал, а я не видел. Вышел на сцену, начал играть задом наперед этот номер. Я уже говорю, чтобы нас увезли со сцены. Я швырнул эти карты, сижу, курю в гримерке, и заходит «оно», говорит: «Серёжка, ты всё перепутал! Ты почему начал с конца?". Я ему сказал: «Не ретировать ли вам в короткое легкое сексуальное путешествие?». И он, это гениальная фраза, в конце говорит: «Рано злишься. По сроку службы не положено». После этого я ушел из театра», - рассказал Бурунов.

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Сергей БуруновИван Ургант
фильмы
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел-2

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«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра фотографии
«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра фотографии
«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра фотографии
«Сейчас в Театре сатиры меня проклянут»: Сергей Бурунов рассказал о причинах ухода из театра фотографии
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