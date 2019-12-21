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Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации

21 декабря
2019 год

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21 декабря 2019
На днях в СМИ появилась информация, что 79-летняя артистка Людмила Максакова была доставлена в больницу. По данным источников, у нее обнаружили глаукому – заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления. В СМИ зашла речь даже о возможной операции. А анонимные источники утверждали, что обследование плановое.

Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации

Чтобы удостовериться в правдивости этой информации, журналисты попытались связаться с официальными представителями актрисы. Однако им удалось дозвониться самой Максаковой, которая была удивлена такому вниманию к её здоровью: «Совсем что ли с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?», - ответила артистка. Однако информацию о том, что она находится в больнице, так и не опровергла.
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Людмила Максакова

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Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации фотографии
Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации фотографии
Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации фотографии
Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации фотографии
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