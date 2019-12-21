Людмила Максакова прокомментировала слухи о госпитализации

На днях в СМИ появилась информация, что 79-летняя артистка Людмила Максакова
была доставлена в больницу. По данным источников, у нее обнаружили глаукому – заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления. В СМИ зашла речь даже о возможной операции. А анонимные источники утверждали, что обследование плановое.
Чтобы удостовериться в правдивости этой информации, журналисты попытались связаться с официальными представителями актрисы. Однако им удалось дозвониться самой Максаковой, которая была удивлена такому вниманию к её здоровью: «Совсем что ли с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?»
, - ответила артистка. Однако информацию о том, что она находится в больнице, так и не опровергла.