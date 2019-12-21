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Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет

21 декабря
2019 год

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21 декабря 2019
После того, как артист Валерий Новиков уличил свою супругу в измене, он был уверен, что не является биологическим отцом для своей дочери. На протяжении 13 лет Новиков не признает свою наследницу. 25-летняя дочь актера Александра встретилась с ним в студии программы «На самом деле», чтобы разобраться в этой ситуации.

Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет

Валерий рассказал, что развелся со своей женой Ольгой в 2006 году из-за ее предательства. Узнав, что жена неоднократно изменяла ему, он решил, что Александра не может быть его родной дочерью: «Я всегда считал, что ты моя дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом. Мы прожили с женой прекрасные 30 лет, но последние два года между нами была напряженность», - обратился к дочери Валерий.

Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет
фото: Александра, дочь Валерия Новикова

Однако Александра не смогла принять как должное такой поступок отца: «Я не понимаю, что должно произойти, чтобы бросить своего ребенка и не появляться всё это время», - призналась дочь артиста.

Александра вспомнила, что мать тоже говорила ей о том, что Валерий не является её отцом: «Дело в том, что мы с мамой ссорились в какой-то момент, это происходило уже после развода, и мама в порыве злости сказала: «Успокойся, ты вообще не его дочь!». Я не понимала, что произошло, почему всё так, что подкрепляло мою неуверенность в том, что он мой отец».

Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет
фото: Екатерина Денисова, бывшая возлюбленная Валерия Новикова

Кроме того, выяснилось, что у Новикова есть еще одна дочь – 10-летняя Яна. Причём, в ее воспитании он тоже не принимал никакого участия. С матерью Яны - Екатериной Денисовой - актер расстался незадолго до появления дочери на свет. Александра рассказала, что поддерживает связь с матерью девочки, которая также появилась в студии.

В ходе передачи «На самом деле» каким=то невообразимым образом было проведено два исследования ДНК. Выяснилось, что дочери актера не являются единокровными сестрами. А единственной родной дочерью Новикова является 25-летняя Александра. Следовательно, Екатерина обманывала актёра все эти годы.
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Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет фотографии
Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет фотографии
Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет фотографии
Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет фотографии
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