Валерий Новиков не признавал свою дочь 13 лет

После того, как артист Валерий Новиков уличил свою супругу в измене, он был уверен, что не является биологическим отцом для своей дочери. На протяжении 13 лет Новиков не признает свою наследницу. 25-летняя дочь актера Александра встретилась с ним в студии программы «На самом деле», чтобы разобраться в этой ситуации.
Валерий рассказал, что развелся со своей женой Ольгой в 2006 году из-за ее предательства. Узнав, что жена неоднократно изменяла ему, он решил, что Александра не может быть его родной дочерью: «Я всегда считал, что ты моя дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом. Мы прожили с женой прекрасные 30 лет, но последние два года между нами была напряженность», - обратился к дочери Валерий.
фото: Александра, дочь Валерия Новикова
Однако Александра не смогла принять как должное такой поступок отца: «Я не понимаю, что должно произойти, чтобы бросить своего ребенка и не появляться всё это время», - призналась дочь артиста.
Александра вспомнила, что мать тоже говорила ей о том, что Валерий не является её отцом: «Дело в том, что мы с мамой ссорились в какой-то момент, это происходило уже после развода, и мама в порыве злости сказала: «Успокойся, ты вообще не его дочь!». Я не понимала, что произошло, почему всё так, что подкрепляло мою неуверенность в том, что он мой отец».
фото: Екатерина Денисова, бывшая возлюбленная Валерия Новикова
Кроме того, выяснилось, что у Новикова есть еще одна дочь – 10-летняя Яна. Причём, в ее воспитании он тоже не принимал никакого участия. С матерью Яны - Екатериной Денисовой - актер расстался незадолго до появления дочери на свет. Александра рассказала, что поддерживает связь с матерью девочки, которая также появилась в студии.
В ходе передачи «На самом деле» каким=то невообразимым образом было проведено два исследования ДНК. Выяснилось, что дочери актера не являются единокровными сестрами. А единственной родной дочерью Новикова является 25-летняя Александра. Следовательно, Екатерина обманывала актёра все эти годы.