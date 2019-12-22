«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука

В преддверии выхода фантастического блокбастера Фёдора Бондарчука «Вторжение»
компания Bosco выпустила капсульную коллекцию минималистичной одежды. В линейку «Bosco x Вторжение» вошли футболки и худи со светоотражающими принтами-планетами, дизайн которых отсылает к космической тематике картины.
Для нанесения принтов была использована специальная технология диффузирования светоотражающей краски благодаря чему изображения на худи и футболке получались мягкими и качественными. Продажи коллекции стартуют 23 декабря в Москве: одежду можно будет найти в ГУМе, ТЦ «Авиапарк» и по адресу Тверская, д. 4.