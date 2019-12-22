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«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука

22 декабря
2019 год

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22 декабря 2019
В преддверии выхода фантастического блокбастера Фёдора Бондарчука «Вторжение» компания Bosco выпустила капсульную коллекцию минималистичной одежды. В линейку «Bosco x Вторжение» вошли футболки и худи со светоотражающими принтами-планетами, дизайн которых отсылает к космической тематике картины.

«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука

Для нанесения принтов была использована специальная технология диффузирования светоотражающей краски благодаря чему изображения на худи и футболке получались мягкими и качественными. Продажи коллекции стартуют 23 декабря в Москве: одежду можно будет найти в ГУМе, ТЦ «Авиапарк» и по адресу Тверская, д. 4.
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«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука фотографии
«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука фотографии
«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука фотографии
«Вторжение» в гардероб: Bosco выпустит коллекцию одежды, посвященную новому фильму Фёдора Бондарчука фотографии
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