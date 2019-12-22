«Русским женщинам нравится, когда к ним пристают»: Александр Петров провоцирует феминисток

Александр Петров
дал откровенное интервью изданию Buro 24/7
, в котором высказал не самую популярную на Западе (но достаточно распространенную в нашем отечестве) точку зрения на феминизм и активизм Греты Тунберг, а так же поделился соображениями об отличии русских людей от иностранцев.
О феномене Греты Тунберг
«Я не понимаю её феномена. Мне не нравится, что из нее сделали икону — везде её граффити, портреты, новости о том, что она передвигается только на яхте. Недавно моя любимая группа Coldplay выпустила новый альбом, но они не поедут в тур из-за Греты. На её стороне тот факт, что она ребёнок. Как ты можешь быть не согласен с ребенком, особенно когда он говорит такие умные вещи? Но давайте будем честны: чтобы там Грета Тунберг ни говорила, самолеты всё равно будут летать, а заводы работать»
.
«Русский человек Грете Тунберг не верит. У нас все эти обсуждения перешли в категорию юмора, потому что нам не нравится, что её излишне героизируют. Я не знаю, стоит ли кто-то за ней, но то, что она так быстро попала в ООН и ещё куда-то, наводит на определенные мысли. Понятно, что ребёнок талантливый, но складывается ощущение, что она чей-то проект. А вообще про все эти разговоры я вот что хочу сказать: обсуждать таяние ледников с дивана хорошо, но ещё лучше было бы, если бы каждый убирал за собой мусор после шашлыков»
.
О заимствовании методов работы у Леонардо ДиКаприо
«У ДиКаприо я подсматривал многие вещи. Я плюс-минус понимаю, как у него рождается та или иная эмоция. Я понимаю, как он это делает, как он настраивается, как входит в кадр. Я просто разбираю систему, как это все происходит.
Это глубоко серьезное отношение к каждой сцене. Это важно, потому что иногда нам кажется, что сцена простая. Он не боится ничего, работает на максималках всегда, на предельном существовании человеческого организма, поэтому это интересно. И опять же, я понимаю, как он это делает, какие кнопки в себе нажимает»
.
О женщинах и феминизме
«Мне кажется, так заложено природой [что девочки должны быть нежными и ранимыми], и я считаю, что правильно заложено. Мне не очень нравится, что сейчас стираются границы между полами, что мальчики и девочки одинаковыми становятся. Я вот не понимаю, как парень может позволить девушке заплатить в ресторане, даже если они просто друзья»
.
«Я думаю, что сам вправе говорить, что я думаю, и вправе постоять за себя. И уж точно я вправе не думать о том, что мои слова могут быть не близки феминисткам. У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания.
У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет»
.
О разнице между иностранцами и русскими
«Как-то я был в Тайланде, и англичанка упала на скутере и разбила себе колени. Остановились только русские: девушка на машине, которая знала, где больница, я, ребята из Челябинска, которые подняли ее скутер, а тайцы и европейцы проезжали мимо. В этот момент ты понимаешь, что «вот оно чё»
.
«Иностранцы не будут тебя рассматривать, как ты одет, кто ты. Они свободнее. Большой бизнесмен в костюме может зайти в простой паб, выпить пивка, съесть бургер и поехать домой, хотя у него есть деньги на мишленовский ресторан. У нас чаще все по статусу: редко человек с деньгами зайдет в простую пивнушку»
.
О самоуверенности и кротости
«Каждый должен решать сам, что ему нужно. Если человеку удобнее сидеть в углу, то это его выбор и не нужно его за это осуждать. Кто ты такой, чтобы ему говорить, что ему делать? Лично мне больше нравятся стеснительные люди, нежели вычурные и экспрессивные, которые готовы себя ярко показать. Стеснительность означает, что человек в чем-то не уверен, а это хорошо. Может, он выглядеть будет глупее, но он почище. Это то же самое, когда люди выходят и читают стихи. Круто, когда выходит человек на сцену и его трясет, у него зажим, но, несмотря на это, он читает. А когда выходит народный артист, читает с полным пониманием дела, громко, уверенно, с паузами — я ему не верю... Кротость — это не порок, а большой плюс, говорит о каком-то свете внутри человека, доброте, уязвимости, о том, что он тоже человек и может быть таким. Когда я вижу уверенных в себе, мне становится скучно, потому что я понимаю, что это неправда.
Но я разделяю понятия. В жизни человек должен быть добрым и кротким, простым и отзывчивым, а в профессии должен всех... (бить) и показывать зубы и говорить, что думает»
.