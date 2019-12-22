«Мне очень сложно доверять людям»: Светлана Ходченкова о борьбе со страхами и неуверенностью в себе

«С помощью профессии я могу избавляться от своих страхов. Как человек, который очень боится высоты, я сознательно беру проекты, где нужно как-то работать над собой в этом плане, — например, фильм «Герой»Карена Оганесяна. Я боюсь летать, но летаю постоянно. Иногда бывает по два самолета в день, слетать куда-то на съемки — как к кому-то на завтрак зайти или на обед. Утром вылетаю, например, в Петербург, снимаюсь, вечером обратно, снимаюсь в Москве, на следующий день снова в Петербург. Пусть это не какие-то длинные перелеты, но тем не менее».
О неуверенности в себе
«Я была очень неуверенной в себе: мне всегда нужна была какая-то подпитка от близких людей, одобрение, мне хотелось всем нравиться. Если я кому-то не нравилась, очень «загонялась» по этому поводу: читаешь комментарии в соцсетях или в рецензии и думаешь: «Всё. Уходим из профессии, уступаем место тем, кто лучше и моложе». Всё это как груз на твою шею, на твою голову, на твои мысли, ты думаешь: «И что дальше-то с этим делать?» Варианта два: либо опираться на мнение всех и вся и как-то стараться соответствовать их желаниям, либо все-таки постараться найти себя и делать так, как тебе самой хочется. Я выбрала второе.
Как актриса, я всегда буду для кого-то слишком худая, для кого-то слишком толстая, для кого-то хорошая, для кого-то плохая. Кто-то умудряется в комментариях написать: «Она так себе как женщина и как актриса, и вообще она мне не нравится». А я думаю: «Господи, ну ладно как актриса я вас не устраиваю, у вас была возможность со мной как с актрисой познакомиться, но как женщина чем не устраиваю?»
«В какой-то момент я пришла к тому, что должна нести ответственность только за ту работу, которую делаю, и делать ее по возможности хорошо. А люди... Ну, люди всегда будут что-то говорить: впереди тебя, у тебя за спиной, по бокам и так далее. Слухи, сплетни — нет смысла тратить на это свое время, энергию лучше в правильное русло направлять».
«Я даже не заметила, как всё произошло. Но мне было это важно — вот так бросить себя, выйти из зоны комфорта. Я понимала, что, если сейчас этого не сделаю с этим человеком, буду очень жалеть. Хотя мы не были даже друзьями на тот момент. Мы два с половиной раза пересекались на каких-то мероприятиях, я знала, что это Саша Молочников, он знал, что я Света Ходченкова. «Привет». — «Привет». — «Пойдём кофе попьём?» — «Да, обязательно как-нибудь». Ну как это часто бывает. А тут вдруг мы наконец просто встретились где-то попить кофе после какого-то очередного мероприятия, он говорит: «А поехали?..» Я говорю: «Саш, ты серьезно? Ну представь: где я и где спальные мешки, палатки». И он мне сказал такую фразу, которую я запомнила: «Если ты сейчас со мной не поедешь, ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь. Да, ты будешь и дальше жить в потрясающих каких-то отелях all inclusive, но ты будешь жалеть всю жизнь, что не поехала со мной именно в эту поездку». И меня это зацепило. Я долго думала... и в итоге в какой-то момент обнаруживаю себя в магазине, где продают палатки и котелки, горелки — всё для охоты, рыбалки и путешествий».
«Экстрим, во-первых, в том, что я практически не знаю этого человека, Сашу Молочникова, а надо проводить с ним 24 часа в сутки. А я не самый приятный порой собеседник. Если я хочу побыть одна, чтобы мне никто не мешал, я не буду стесняться сказать об этом. Некоторые люди думают, что так проявляется высокомерие. На самом деле я крайне честна перед людьми, я честно говорю, что не хочу никого сейчас обидеть, но хочу вот сейчас, например, почитать, отдохнуть. Это не говорит о том, что мне кто-то не нравится. С Сашей мы как-то на этой теме и сошлись: ему по душе моя прямолинейность, а мне — его хаотичность (которая иногда и раздражает).
Еще хаос и экстрим заключались для меня в том, что это автостоп. Я, Светлана Ходченкова, голосовала на дороге, с рюкзаком, ночевала в палатке! И могу сейчас сказать: это лучшее, что случалось со мной в жизни. Я поверила тогда Саше Молочникову, пустилась в эту авантюру и не пожалела ни на секунду. Были моменты, когда я ему кричала: «Значит так, ты идешь по той стороне дороги, я по этой, и мы не пересекаемся». То, что было в кино, какие-то мои истерики — это были реальные истории. У нас не было прописанного сценария».
О проблемах с доверием
«У меня есть проблема с доверием: мне очень сложно доверять людям. Я не знаю, откуда это идет. Мне очень сложно довериться и поверить человеку, в данном случае мужчине. Мне хочется делать всё самой, мне кажется, так будет быстрее, проще. И там, в Аризоне, как раз произошёл этот перелом: я научилась доверять другому человеку, училась этому в течение недели. По каким-то общепринятым меркам, может быть, это почти ничто, но для меня это многое значило. Сейчас Сашка — мой лучший друг, и за то, что во мне произошли эти перемены, за то, что мне стало проще доверять людям, я ему очень благодарна».
О нежелании покорять Голливуд
«Не все актеры должны стремиться, хотеть, желать стать всемирно известными в Голливуде. У меня нет такой потребности. Я попробовала, мне это было интересно, но с точки зрения психологических каких-то моментов для меня это сложно. Я понимаю, что я неидеально владею английским языком, мне сложно импровизировать. Я достаточно хорошо знаю язык, мне комфортно общаться, но я не могу 24 часа в сутки говорить на нем. Я должна иметь какую-то свободу для того, чтобы импровизировать так, как у меня происходит это в России на родном языке. Мне так хорошо и комфортно здесь, и для меня это важно, ведь если я перестаю получать удовольствие, результат получается так себе. В общем, я не вижу смысла тратить время на то, что не приносит мне удовольствия. Просто не хочу».
«Ну серьезно, что мне на это ответить? Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — всё, у них уже роман.
С Семёном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю... Ни на одной фотографии нас нет вместе с Молочниковым, с которым мы туда вместе пришли: его везде отрезали — и остались только мы с Семёном. Я говорю: «Саш, ну что за невезуха». И понимаешь, всё, сразу у нас со Слепаковым роман».