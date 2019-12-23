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Стилист попробовал себя в новой роли

Актер станет агентом 007 в пятый и последний раз

Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз

Актер считает, что ему повезло с работой

«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах

«Фиксики против кработов»: все дело в технике

Интервью

Максим Матвеев: «Не нам судить, кто тут хороший»

Исполнитель одной из главных ролей в «Союзе Спасения» рассказал о своем отношении к декабристам и работе над образом.