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«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах

23 декабря
2019 год

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23 декабря 2019
В интервью изданию Deadline Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о будущем киноиндустрии, стриминговых платформ и как относится к жалобам коллег на тяжелую работу.

«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах

Актер считает, что кино нужно смотреть с качественным звуком и на большом экране. Однако, по мнению ДиКаприо, это совсем не значит, что в кинотеатрах должно остаться место только для высокобюджетных блокбастеров.

«Нет сомнений, что театральные просмотры — особый опыт. Кино нужно смотреть на большом экране и с должным звуком, поскольку это позволяет в полной мере проникнуться фильмами, являющими собой произведения искусства. Нужно также, чтобы в кинотеатрах было место не только тем высокобюджетным фильмам, на которые делают ставки крупные студии. Если в сетке сеансов будет больше независимых картин, кино откроется зрителям во всем своем разнообразии».

Леонардо не страшится наступления стриминговой эпохи, так как считает, что это естественные и ожидаемые изменения в кинематографе.

«Почему вы так этого боитесь? В свое время мы перешли на видеокассеты, затем на DVD, а теперь настало время онлайн-кинотеатров. Кроме того, мы пережили момент перехода от немого кино к звуковому, а также появление телевидения, которое, как казалось, несло большую угрозу кинематографу. У нас по-прежнему есть великие художники, великие истории и театральный опыт, который не ограничивается лишь крикливыми показами определенных фильмов, которые заполонили все кинотеатры в стране. Уникальные художники всегда достойны найти своего зрителя. Думаю, что стриминговые сервисы лишь поспособствуют этому».

А вот позицию коллег, которые считают актерский труд – тяжелой ношей, ДиКаприо раскритиковал. Он уверен, что ему невероятно повезло с профессией.

«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем».
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«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах фотографии
«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах фотографии
«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах фотографии
«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах фотографии
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