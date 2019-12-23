«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии»: Леонардо ДиКаприо рассказал, что думает о коллегах

В интервью изданию Deadline Леонардо ДиКаприо
рассказал, что думает о будущем киноиндустрии, стриминговых платформ и как относится к жалобам коллег на тяжелую работу.
Актер считает, что кино нужно смотреть с качественным звуком и на большом экране. Однако, по мнению ДиКаприо, это совсем не значит, что в кинотеатрах должно остаться место только для высокобюджетных блокбастеров.
«Нет сомнений, что театральные просмотры — особый опыт. Кино нужно смотреть на большом экране и с должным звуком, поскольку это позволяет в полной мере проникнуться фильмами, являющими собой произведения искусства. Нужно также, чтобы в кинотеатрах было место не только тем высокобюджетным фильмам, на которые делают ставки крупные студии. Если в сетке сеансов будет больше независимых картин, кино откроется зрителям во всем своем разнообразии».
Леонардо не страшится наступления стриминговой эпохи, так как считает, что это естественные и ожидаемые изменения в кинематографе.
«Почему вы так этого боитесь? В свое время мы перешли на видеокассеты, затем на DVD, а теперь настало время онлайн-кинотеатров. Кроме того, мы пережили момент перехода от немого кино к звуковому, а также появление телевидения, которое, как казалось, несло большую угрозу кинематографу. У нас по-прежнему есть великие художники, великие истории и театральный опыт, который не ограничивается лишь крикливыми показами определенных фильмов, которые заполонили все кинотеатры в стране. Уникальные художники всегда достойны найти своего зрителя. Думаю, что стриминговые сервисы лишь поспособствуют этому».
А вот позицию коллег, которые считают актерский труд – тяжелой ношей, ДиКаприо раскритиковал. Он уверен, что ему невероятно повезло с профессией.
«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем».