Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз

Для Дэниела Крэйга «Не время умирать»
станет пятой и последней картиной, в которой он сыграет Джеймса Бонда. Крэйг был лицом знаменитой шпионской франшизы на протяжении пятнадцати лет, дебютировав в фильме «Казино «Рояль»
. В интервью изданию Empire
актер рассказал, почему не собирается продолжать съемки в «бондиане». После Крейга новым агентом 007 станет темнокожая женщина.
Дэниэл Крейг признался, что мог закончить съемки в серии фильмов о Бонде после выхода киноленты «007: Спектр»
, однако актер почувствовал, что это еще не «последний аккорд».
«Если бы «Спектр» оказался моим последним появлением в качестве Джеймса Бонда, то в мире бы ничего не поменялось, тогда как и у меня самого не было бы никаких поводов для сожалений. Но у меня все же было чувство, что мы еще не поставили точку в этом деле. Если бы я ушел после «Спектра», из какого-то уголка моего сознания по-прежнему доносился бы голос: «Жаль, что я не сделал еще один фильм». У меня всегда был некий тайный расчет о том, как все должно быть. И «Спектр» мне не показался заключительным аккордом. Сейчас же такое ощущение у меня есть».