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Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз

23 декабря
2019 год

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23 декабря 2019
Для Дэниела Крэйга «Не время умирать» станет пятой и последней картиной, в которой он сыграет Джеймса Бонда. Крэйг был лицом знаменитой шпионской франшизы на протяжении пятнадцати лет, дебютировав в фильме «Казино «Рояль». В интервью изданию Empire актер рассказал, почему не собирается продолжать съемки в «бондиане». После Крейга новым агентом 007 станет темнокожая женщина.

Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз

Дэниэл Крейг признался, что мог закончить съемки в серии фильмов о Бонде после выхода киноленты «007: Спектр», однако актер почувствовал, что это еще не «последний аккорд».

«Если бы «Спектр» оказался моим последним появлением в качестве Джеймса Бонда, то в мире бы ничего не поменялось, тогда как и у меня самого не было бы никаких поводов для сожалений. Но у меня все же было чувство, что мы еще не поставили точку в этом деле. Если бы я ушел после «Спектра», из какого-то уголка моего сознания по-прежнему доносился бы голос: «Жаль, что я не сделал еще один фильм». У меня всегда был некий тайный расчет о том, как все должно быть. И «Спектр» мне не показался заключительным аккордом. Сейчас же такое ощущение у меня есть».
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007: СпектрКазино РояльНе время умирать

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Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз фотографии
Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз фотографии
Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз фотографии
Дэниел Крэйг объяснил, почему сыграл Джеймса Бонда в последний раз фотографии
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