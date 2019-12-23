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Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов

23 декабря
2019 год

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23 декабря 2019
22 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сказочного блокбастера «Иван Царевич и Серый Волк - 4». Фильм зрителям представили актеры озвучания Никита Ефремов и Равшана Куркова, а также авторы сценария Леонид Барац и Ростислав Хаит.

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Никита Ефремов и Равшана Куркова

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Леонид Барац

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Ростислав Хаит и Ольга Рыжкова

Посмотреть новую часть приключений любимых героев, которые на сей раз отправились на вокальный конкурс в Трисемнадцатое царство, пришли Оксана Акиньшина, Оксана Карас, Максим Лагашкин, Алена Хмельницкая и другие.

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Оксана Акиньшина с детьми

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Алёна Хмельницкая с дочерью

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Алексей Чадов с сыном

Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов
фото: Катерина Шпица с сыном

«Иван Царевич и Серый Волк - 4» в прокате с 26 декабря.

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Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов фотографии
Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов фотографии
Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов фотографии
Голос. Звери: Оксана Акиньшина, Равшана Куркова и Алексей Чадов фотографии
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