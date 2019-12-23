Александр Рогов озвучил негодяя

Главный стилист канала СТС и телеведущий Александр Рогов
озвучил императора Максимуса в анимационной комедии для всей семьи «Playmobil фильм: Через вселенные»
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По словам Александра, озвучка анимации будет пострашнее участия в шоу «Форт Боярд»: «Я никогда прежде не озвучивал никого кроме себя, поэтому сейчас мне было и увлекательно, и страшно, и боязно, но перевоплотиться в героя мне удалось»
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Действие мультфильма происходит в мире игрушек конструктора Playmobil, куда случайно попадают Чарли и его старшая сестра Марла. Чарли быстро теряется из виду, и Марла отправляется на его поиски, заручившись поддержкой добрых самаритян Дела и спецагента Рэкса Дашера. В процессе поисков компания пытается свергнуть императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться до Колизея Марле и её напарникам придется, преодолев аж пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город.
«Playmobil фильм: Через вселенные» в прокате с 30 января 2020 года.