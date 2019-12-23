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Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом

23 декабря
2019 год

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23 декабря 2019
Британский актер Роберт Паттинсон, которого утвердили на роль Бэтмена, пообещал заняться съемками в порно в случае провала фильма. В интервью для издания The Guardian Роберт поделился своими мыслями по поводу съемок в фильме о супергерое.

Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом

Артист признался, что уйдет не в обычную порнографию, а в артхаусное кино для взрослых. При этом он отметил, что для него нет более сурового критика, чем он сам. Более того, Паттинсон считает работу над «Бэтменом» своим личным достижением, ведь он всегда чувствовал связь с этим персонажем.

«Всякий раз, когда вы что-то говорите, кто-то обязательно скажет в ответ: «Ага! Ты идиот!». А я еще даже не начал. Нет более сурового критика меня, чем я сам».

Роберт также отметил, что он обладает хорошим вкусом, именно поэтому он может точно определить при первой же встрече с режиссером, какое кино получится в итоге.

«Я думаю, что у меня хороший вкус в кино. Даже после очень короткой встречи я могу сказать, получится ли у режиссера сделать что-то хорошее или нет».
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Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом фотографии
Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом фотографии
Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом фотографии
Роберт Паттинсон снимется в фильмах для взрослых, если «Бэтмен» окажется провальным фильмом фотографии
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