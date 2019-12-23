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Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

23 декабря
2019 год

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23 декабря 2019
22 декабря на первой линии ГУМа состоялось торжественное открытие обновленного бутика Bosco Family. Антураж вечеринки уносил гостей, подобно машине времени, в уютное (хоть и не спокойное) для России время - в модную нынче первую половину 19 века с её пышным и строгим стилем ампир, обилием людей в военной форме и имперскому величию. Невольно вспоминается недавняя премьера фильма «Союз спасения», на которой ростовыми куклами подрабатывали, быть может, эти же гвардейцы. Но по уровню пышности перезапуск бутика Bosco во многом превзошел премьеру - здесь даже был хор мальчиков-зайчиков.

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

Мероприятие, как водится, не обошлось без именитых гостей: Кристина Орбакайте, Екатерина и Александр Стриженовы, Андрей Малахов, Олег Меньшиков и многие другие пришли сфотографироваться под ёлочкой.

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Ингеборга Дапкунайте

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Валерия

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Егор Бероев

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Олег Меньшиков с женой

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Лариса Голубкина с внуком

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Марина Зудина, Павел и Мария Табаковы

Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский
фото: Иван Янковский
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Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский фотографии
Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский фотографии
Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский фотографии
Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский фотографии
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