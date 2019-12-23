Ампир во время чумы: Олег Меньшиков, Лариса Голубкина и Иван Янковский

22 декабря на первой линии ГУМа состоялось торжественное открытие обновленного бутика Bosco Family. Антураж вечеринки уносил гостей, подобно машине времени, в уютное (хоть и не спокойное) для России время - в модную нынче первую половину 19 века с её пышным и строгим стилем ампир, обилием людей в военной форме и имперскому величию. Невольно вспоминается недавняя премьера фильма «Союз спасения», на которой ростовыми куклами подрабатывали, быть может, эти же гвардейцы. Но по уровню пышности перезапуск бутика Bosco во многом превзошел премьеру - здесь даже был хор мальчиков-зайчиков.