Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях

23 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
23 декабря 2019
В интервью российскому изданию журнала «OK!» актриса Светлана Иванова рассказала о материнстве, о своих дочерях и о том, каково ей было сниматься с грудным ребёнком на площадке.

«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях

Год назад у актрисы и её мужа Джаника Файзиева родилась вторая дочь Мира. Старшую дочь Полину Иванова родила в 2012 году: «Мне вообще очень нравится быть мамой двоих детей, это очень «моё». И наслаждение от материнства, когда тебе за 30, совсем другое. Гораздо более осознанное, чем 10 лет назад, когда всё в первый раз, ты не знаешь ничего, нервничаешь. Но если честно, мне кажется, Мира была у меня всегда. Я уже даже не помню, что её не было».

«Когда она родилась, мне стало гораздо проще. Раньше мне с моим темпераментом и типом характера хотелось всё сделать идеально. Я с остервенением вкладывалась в одного ребёнка, что, мне кажется, не приносило пользы ни мне, ни Полине. А когда эта энергия распределилась на двоих детей, всё встало на свои места».

«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях

Во время съёмок фильма «Аванпост» Иванова появлялась с грудным ребёнком на съёмочной площадке. И вопреки различным опасениям, режиссёр и съёмочная группа создали для Светланы и маленькой Миры все необходимые условия:
«Все сначала думали, что кормящая мама на площадке — это очень трудно. Но нет, всё сложилось очень здорово. Я начала сниматься ещё беременной и, честно говоря, как раз из-за беременности пыталась отказаться. Но мне хотелось сделать это деликатно, потому что я мечтала поработать с Егором Барановым. Я не хотела через каких-то помощников ничего объяснять, позвонила Егору напрямую и сказала: «Мечтаю с вами поработать, мне это очень лестно. Явно это будет что-то классное. Но я нахожусь на пятом месяце беременности...» Он говорит: «А я в курсе. У нас есть бронежилет, наденем на вас его, ничего не будет видно». Я подумала: прекрасно. Бронежилет сошелся и всё замаскировал. Но я совсем немного снималась беременной, вскоре родила и кормила ребенка на площадке. Очень признательна, что мне были созданы все условия и никто меня этим ни разу не попрекнул. И я тоже вроде бы никого не подвела. Первые зубы у ребенка вылезли на съёмочной площадке именно «Аванпоста».

«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях

Несмотря на то, что дочери Светланы похожи внешне и по характеру, их разницу в возрасте актриса считает не очень удачной, вспоминая собственный опыт с сестрой, которая младше неё на 7 лет: «Ужасная, честно говоря, разница... Помню свои ощущения, когда сестра родилась. Я ещё была недостаточно взрослая, чтобы стать помощницей маме, но и не совсем маленькая, чтобы ко мне относились снисходительно, как к малышу. Я очень понимаю Полину, знаю, что ей было сложно, но она мужественно прошла через это испытание, когда ты ещё вчера была единственной, а сегодня у тебя появился такой серьезный конкурент... Мне нравится, как Полина Миру опекает, переживает за нее».
версия для печати
персоны
Егор БарановСветлана ИвановаДжаник Файзиев
фильмы
Аванпост

фотографии >>
«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях фотографии
«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях фотографии
«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях фотографии
«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Любовь Добржанская
Андрей Лавров
Анатолий Равикович
Ирина Соколова (II)
Леонид Филатов
Елена Шанина
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Туре Линдхардт
Хесус Очоа
Витольд Пыркош
Эдвидже Фенек
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Холоп
комедия
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен