«Мне вообще очень нравится быть мамой»: Светлана Иванова рассказала о дочерях

В интервью российскому изданию журнала «OK!»
актриса Светлана Иванова
рассказала о материнстве, о своих дочерях и о том, каково ей было сниматься с грудным ребёнком на площадке.
Год назад у актрисы и её мужа Джаника Файзиева
родилась вторая дочь Мира. Старшую дочь Полину Иванова родила в 2012 году: «Мне вообще очень нравится быть мамой двоих детей, это очень «моё». И наслаждение от материнства, когда тебе за 30, совсем другое. Гораздо более осознанное, чем 10 лет назад, когда всё в первый раз, ты не знаешь ничего, нервничаешь. Но если честно, мне кажется, Мира была у меня всегда. Я уже даже не помню, что её не было»
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«Когда она родилась, мне стало гораздо проще. Раньше мне с моим темпераментом и типом характера хотелось всё сделать идеально. Я с остервенением вкладывалась в одного ребёнка, что, мне кажется, не приносило пользы ни мне, ни Полине. А когда эта энергия распределилась на двоих детей, всё встало на свои места»
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Во время съёмок фильма «Аванпост»
Иванова появлялась с грудным ребёнком на съёмочной площадке. И вопреки различным опасениям, режиссёр и съёмочная группа создали для Светланы и маленькой Миры все необходимые условия:
«Все сначала думали, что кормящая мама на площадке — это очень трудно. Но нет, всё сложилось очень здорово. Я начала сниматься ещё беременной и, честно говоря, как раз из-за беременности пыталась отказаться. Но мне хотелось сделать это деликатно, потому что я мечтала поработать с Егором Барановым. Я не хотела через каких-то помощников ничего объяснять, позвонила Егору напрямую и сказала: «Мечтаю с вами поработать, мне это очень лестно. Явно это будет что-то классное. Но я нахожусь на пятом месяце беременности...» Он говорит: «А я в курсе. У нас есть бронежилет, наденем на вас его, ничего не будет видно». Я подумала: прекрасно. Бронежилет сошелся и всё замаскировал. Но я совсем немного снималась беременной, вскоре родила и кормила ребенка на площадке. Очень признательна, что мне были созданы все условия и никто меня этим ни разу не попрекнул. И я тоже вроде бы никого не подвела. Первые зубы у ребенка вылезли на съёмочной площадке именно «Аванпоста»
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Несмотря на то, что дочери Светланы похожи внешне и по характеру, их разницу в возрасте актриса считает не очень удачной, вспоминая собственный опыт с сестрой, которая младше неё на 7 лет: «Ужасная, честно говоря, разница... Помню свои ощущения, когда сестра родилась. Я ещё была недостаточно взрослая, чтобы стать помощницей маме, но и не совсем маленькая, чтобы ко мне относились снисходительно, как к малышу. Я очень понимаю Полину, знаю, что ей было сложно, но она мужественно прошла через это испытание, когда ты ещё вчера была единственной, а сегодня у тебя появился такой серьезный конкурент... Мне нравится, как Полина Миру опекает, переживает за нее»
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