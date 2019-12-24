«Я был так близок к смерти»: Джеки Чан рассказал, что мог умереть во время съемок фильма

Джеки Чан
в своем недавнем интервью The Straits Times
рассказал, что чуть не умер во время съемки сцены с перестрелкой.
Актер сообщил, что на съемочной площадке фильма «Авангард» мог легко умереть. Он застрял под камнем в море и не мог выбраться. Чан признался, что испугался, однако на помощь актеру быстро пришли коллеги, они вытащили его из воды.
«Я внезапно почувствовал настоящий ужас и весь начал трястись от страха. Ведь я был так близок к смерти».
По словам Джеки Чана, инцидент напугал всю съемочную группу. Режиссер фильма Стэнли Тонг
тоже успел испугаться за актера, однако Чан настоял на том, что они должны продолжать съемки.
«Когда я вышел из воды, режиссер Стэнли Тонга даже прослезился».