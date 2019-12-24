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Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов

24 декабря
2019 год

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24 декабря 2019
23 декабря в столичном киноцентре «Октябрь» состоялась долгожданная светская премьера нового фильма Фёдора Бондарчука «Вторжение» - продолжение фантастического блокбастера 2017 года «Притяжение». Фильм зрители представили режиссёр и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов и Олег Меньшиков.

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Александр Петров

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Юрий Борисов с супругой Анной Шевчук

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Олег Меньшиков с женой

По голубой дорожке в этот вечер прошлось рекордное количество звёзд отечественной развлекательной индустрии, облаченных в чёрное: Маруся Фомина, Филипп Киркоров, Юлия Снигирь, Надежда Михалкова, Игорь Угольников, Екатерина Волкова и многие-многие другие.

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Никита Кукушкин и Александр Горчилин

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Владимир Яглыч со спутницей

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Алексей Киселев и Маруся Фомина

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Филипп Киркоров

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Юлия Снигирь

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Елизавета Ильина и Степан Михалков

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Юлия Паршута

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Екатерина Волкова

Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов
фото: Екатерина Вилкова

Больше образов с голубой дорожки смотрите в нашей фотогалерее.

«Вторжение» в прокате с 1 января 2020 года.

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Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов фотографии
Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов фотографии
Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов фотографии
Притяжение, Вторжение, Принятие: Паулина Андреева, Ирина Старшенбаум и Евгений Цыганов фотографии
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