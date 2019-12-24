Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой

24 декабря
2019 год

Лайфстайл >>
24 декабря 2019
Сериал «Карточный домик» давно закончился, а Кевин Спейси всё никак не может выйти из образа Фрэнка Андервуда (от которого компании Netflix срочно пришлось избавиться в связи со вспыхнувшим скандалом вокруг актёра). Ровно год назад в канун Рождества актёр нарушил молчание, выпустив ролик, в котором он, представ в образе Фрэнка Андервуда толкнул туманную речь, смысл которой заключается в том, что он не намерен сдаваться. В течение 2019 года Кевину удалось одержать несколько маленьких побед в суде по делу о домогательствах.

Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой

Видимо, актёр решил продолжить славную традицию предрождественских обращений, попутно продлевая жизнь своему персонажу из «Карточного домика» (ну или просто сошёл с ума). 24 декабря 2019 года Кевин выпустил очередной ролик, в котором предложил миру новую стратегию поведения в отношении всех, кто оплошал:

«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? Это был очень неплохой год, и я благодарен за то, что мне удалось поправить своё здоровье. В свете чего я кое-что поменял в своей жизни, и мне бы хотелось предложить вам присоединиться ко мне. Вступая в 2020-й год, я хочу проголосовать за то, чтобы в мире было больше добра. О, да. Я знаю, что вы подумали. «Он это всерьёз?» Я предельно серьёзен. И это не так тяжело, поверьте. В следующий раз, когда кто-нибудь сделает что-то, что вам не понравится, вы, конечно, можете продолжать нападки. Но ещё вы можете сдержать своё пламя ярости и поступить неожиданно. Вы можете…убить его своей добротой».

версия для печати
Ссылки по теме
«Вы хотите, чтобы я вернулся»: Кевин Спейси нарушил молчание
персоны
Кевин Спейси
фильмы
Карточный домик

фотографии >>
Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой фотографии
Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой фотографии
Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой фотографии
Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Юлия Галкина
Лилия Гриценко
Любовь Добржанская
Андрей Лавров
Анатолий Равикович
Ирина Соколова (II)
Леонид Филатов
Елена Шанина
Мария Шумакова
Ава Гарднер
Мирчя Дьякону
Туре Линдхардт
Хесус Очоа
Витольд Пыркош
Эдвидже Фенек
Стефан Ярач
все родившиеся 24 декабря >>

Афиша кино >>

Солярис
научная фантастика, экранизация
СССР, 1972
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Байкал. Магия воды
Германия, Канада, Россия, США, Франция, 2019
Иван Царевич и Серый Волк-4
Россия, 2019
Союз Спасения
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Холоп
комедия
Россия, 2019
Фиксики против кработов
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Россия, 2019
С широко закрытыми глазами
детектив, драма, мистика, триллер, экранизация
США, Великобритания, 1999
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
США, 2019
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма, социальная драма
Германия, Дания, Канада, Франция, Швеция, 2019
Выпьем за любовь
комедия, экранизация
Германия, 2018
До Нового года осталось...
мелодрама
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен