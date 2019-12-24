Кевин Спейси предложил всем недовольным убить его добротой

Видимо, актёр решил продолжить славную традицию предрождественских обращений, попутно продлевая жизнь своему персонажу из «Карточного домика» (ну или просто сошёл с ума). 24 декабря 2019 года Кевин выпустил очередной ролик, в котором предложил миру новую стратегию поведения в отношении всех, кто оплошал:
«Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? Это был очень неплохой год, и я благодарен за то, что мне удалось поправить своё здоровье. В свете чего я кое-что поменял в своей жизни, и мне бы хотелось предложить вам присоединиться ко мне. Вступая в 2020-й год, я хочу проголосовать за то, чтобы в мире было больше добра. О, да. Я знаю, что вы подумали. «Он это всерьёз?» Я предельно серьёзен. И это не так тяжело, поверьте. В следующий раз, когда кто-нибудь сделает что-то, что вам не понравится, вы, конечно, можете продолжать нападки. Но ещё вы можете сдержать своё пламя ярости и поступить неожиданно. Вы можете…убить его своей добротой».