«Я представила себе ад, который нас ждёт после этого»: Ирина Старшенбаум об отказе от роли в фильме «Текст»

«Россия пуританская страна, не консервативная, нет, просто пуританская. Как и Штаты. Ну вспомните, какие голливудские звезды так обнажались? Там никто из больших актёров не будет так раздеваться. И поэтому надо сто раз подумать, для чего ты это делаешь. С каким режиссёром ты это делаешь. А в России сейчас новая волна, приоткрывающая эти темы.
Если ты обнажаешься, и страна это не принимает - это пугает продюсеров. Такое же тоже может быть: «А мы её больше не очень хотим снимать, потому что тут такой хитрый момент…Как это воспримет аудитория впоследствии? Она вот разделась, и такое сложное отношение у нас теперь к ней». Проблема в том, что у нас нет ниши для эротического кино, условно говоря.
Я знала, что так будет. Более того, мне предлагали сниматься в этом фильме. Но всё зависит, конечно от того, почему ты туда идёшь. И от человека, с которым ты можешь себе позволить любое обнажение, не только физическое какое-то. От «Текста» я отказалась. Это было бы просто странно. Во-первых, у нас с Александром Петровым уже была часть каких-то совместных работ. А во-вторых, мне показался странным немножко момент: там есть сцена, где он смотрит запись секса персонажей Янковского и Асмус, и реагирует на неё определенным образом. Я просто представила себе ад, который нас ждёт после этого, и подумала, что вот Саша пусть снимается, а я, пожалуй, нет.
Но тоже нельзя настолько отождествляться с кинематографическим персонажем. Надо, чтобы зритель тоже уже научился различать актёра и его персонажа. Но пока этого нет. Думаю, что ряд картин воспитает это умение в зрителе».