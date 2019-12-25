«Я представила себе ад, который нас ждёт после этого»: Ирина Старшенбаум об отказе от роли в фильме «Текст»

анонс

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман

«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи

25 декабря

Максим Галкин рассказал о суррогатной матери своих детей

А так же о гомосексуальности, политической ситуации в стране и о разнице в возрасте с женой