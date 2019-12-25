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«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи

25 декабря
2019 год

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25 декабря 2019
Екатерина Климова дала большое интервью журналу «Караван историй», в котором впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи. Для Екатерины это был уже третий развод, и причина, по которой её отношения с мужьями не выдерживают проверку временем, кроется, по мнению актрисы, в непримиримом конфликте между профессионализмом и делами семьи.

«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи

«Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось.
В актерской профессии свои отягчающие обстоятельства — постоянные разлуки, бесконечная гонка, постельные сцены на съёмочной площадке, эмоциональное выгорание — всё это явно не на пользу отношениям. И если возникает проблема, нет физической возможности сразу сесть и поговорить, не откладывая в долгий ящик. Или еще нюанс: на работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы её оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище... Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если ещё и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом...».

Полностью интервью можно прочесть в новом номере журнала «Караван историй».
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«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи фотографии
«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи фотографии
«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи фотографии
«Я не декабристка»: Екатерина Климова впервые рассказала о причинах развода с Гелой Месхи фотографии
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