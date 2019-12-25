Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман

Первая встреча Тиграна и Маргариты состоялась на фоне трагических событий в Беслане: «Вообще, это Беслан, репортажи…Я даже боюсь, что я и имени её тогда не знал. Я просто видел девочку, испуганно, безумно смелую. Я был инициатором общения. Рита вела программу на Рен-ТВ. Я видел пару выпусков, а потом ехал в машине и слышал, как с одной столичной радиостанции две злые женщины поливали несправедливо её дерьмом. Я просто написал незнакомому мне человеку, что «Я вас уважаю, я вот такой-то и я вас поддерживаю, не обращайте внимание».
Завязалась переписка, которая требовала выхода в оффлайн: «Встретились, пообедали, на третью встречу он мне уже всё сказал, как всё будет, - вспоминает Маргарита. «Он мне сказал: «У меня такое ощущение, что мы с тобой лет семь уже женаты» (ничего при этом не было, никаких ухаживаний, ни намёка ни на какой роман), и что мы созданы друг для друга, и что всё это закончится катастрофически - ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи. На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший» . «Развилось это спустя долгое довольно-таки время, около года прошло. Я помню, меня как ледяной водой окатило: я вдруг подумала: «Я что влюбилась что ли? Да ладно, мне четвертый десяток лет, у меня всё будущее расписано, что это происходит?» Мы много раз пытались это прекратить, потому что это было никому из нас не нужно» .