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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман

25 декабря
2019 год

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25 декабря 2019
Гостем очередного выпуска шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» стала журналистка и сценаристка Маргарита Симоньян, автора комедии «Приключения Петрова и Боширова в Солсбери» и сценария фильма «Крымский мост». В 2013 году режиссёр Тигран Кеосаян бросил ради Маргариты актрису Алёну Хмельницкую, с которой прожил в браке 21 год, воспитывая двух дочерей Александру и Ксению. Корчевников пригласил Тиграна в студию, чтобы обсудить историю их с Маргаритой любви.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман

Первая встреча Тиграна и Маргариты состоялась на фоне трагических событий в Беслане: «Вообще, это Беслан, репортажи…Я даже боюсь, что я и имени её тогда не знал. Я просто видел девочку, испуганно, безумно смелую. Я был инициатором общения. Рита вела программу на Рен-ТВ. Я видел пару выпусков, а потом ехал в машине и слышал, как с одной столичной радиостанции две злые женщины поливали несправедливо её дерьмом. Я просто написал незнакомому мне человеку, что «Я вас уважаю, я вот такой-то и я вас поддерживаю, не обращайте внимание».

Завязалась переписка, которая требовала выхода в оффлайн: «Встретились, пообедали, на третью встречу он мне уже всё сказал, как всё будет, - вспоминает Маргарита. «Он мне сказал: «У меня такое ощущение, что мы с тобой лет семь уже женаты» (ничего при этом не было, никаких ухаживаний, ни намёка ни на какой роман), и что мы созданы друг для друга, и что всё это закончится катастрофически - ты уйдешь от своего мужчины, я уйду из семьи. На третью встречу он мне это заявляет. Я подумала, что он сумасшедший» .
«Развилось это спустя долгое довольно-таки время, около года прошло. Я помню, меня как ледяной водой окатило: я вдруг подумала: «Я что влюбилась что ли? Да ладно, мне четвертый десяток лет, у меня всё будущее расписано, что это происходит?» Мы много раз пытались это прекратить, потому что это было никому из нас не нужно» .

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Крымский мост. Сделано с любовью!

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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман фотографии
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман фотографии
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман фотографии
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян рассказали о том, с чего начался их роман фотографии
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