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Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку

26 декабря
2019 год

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26 декабря 2019
Детский благотворительный фонд Джоан Роулинг Lumos запустил акцию «Волшебное время года», в рамках которой актёры из вселенной Гарри Поттера записали альбом кавер-версий на известные рождественские песни.

Первыми отличились Дэн Фоглер и Эзра Миллер - исполнители ролей Якоба Ковальски и Криденса Бэрбоуна в фильмах о местах предполагаемого обитания фантастических тварей. Актёры исполнили кавер на песню «Hanukkah, Oh Hanukkah», а потом и вовсе срежиссировали клип, одним из операторов которого выступил, так на минуточку, режиссёр Зак Снайдер.

Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку

В клипе герои Фоглера и Миллера отправляются в путешествие на хиппи-басе, встречая самых различных персонажей на своем пути. Все это с музыкальной точки зрения сильно напоминает творчество группы Tenaciuos D, а визуально - австралийски фильм про гастроли трансвеститов «Приключения Присциллы, королевы пустыни». За этот референс практически единолично отдувается террорист красных дорожек Эзра Миллер, вибрирующий на фоне Фоглера в перламутровых лосинах.

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Эзра МиллерДжоан РоулингЗак СнайдерДэн Фоглер
фильмы
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1Приключения Присциллы, Королевы ПустыниФантастические твари и где они обитают

фотографии >>
Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку фотографии
Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку фотографии
Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку фотографии
Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку фотографии
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