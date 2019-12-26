Фантастические твари: Эзра Миллер и Дэн Фоглер сняли клип на песню про Хануку

Детский благотворительный фонд
Джоан Роулинг
Lumos запустил акцию «Волшебное время года», в рамках которой актёры из вселенной
Гарри Поттера
записали альбом кавер-версий на известные рождественские песни.
Первыми отличились
Дэн Фоглер
и
Эзра Миллер
- исполнители ролей Якоба Ковальски и Криденса Бэрбоуна в фильмах
о местах предполагаемого обитания фантастических тварей
. Актёры исполнили кавер на песню «Hanukkah, Oh Hanukkah», а потом и вовсе срежиссировали клип, одним из операторов которого выступил, так на минуточку, режиссёр
Зак Снайдер
.
В клипе герои Фоглера и Миллера отправляются в путешествие на хиппи-басе, встречая самых различных персонажей на своем пути. Все это
с музыкальной точки зрения сильно напоминает творчество группы Tenaciuos D
, а визуально - австралийски фильм про гастроли трансвеститов
«Приключения Присциллы, королевы пустыни»
. За этот референс практически единолично отдувается террорист красных дорожек Эзра Миллер, вибрирующий на фоне Фоглера в перламутровых лосинах.
VIDEO