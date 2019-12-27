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Ксения Собчак посетовала на то, что не успела сделать интервью с Галиной Волчек

27 декабря
2019 год

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27 декабря 2019
26 декабря в одной из московских больниц скончалась режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Новости о госпитализации Галины Борисовны появились 24 декабря: накануне вечером артистка обратилась к врачам «Скорой помощи» с жалобами на боли в грудной клетке. Причиной резкого ухудшения состояния Галины Борисовны могло стать двустороннее воспаление лёгких.
Кончина Волчек спровоцировала всплеск поминальных комментариев в Инстаграме, и оригинальнее всех, если можно так выразиться, выступила Ксения Собчак.
Телеведущая умудрилась в своём Инстаграм-панегирике не столько помянуть Волчек добрым словом, сколько щегольнуть собственными журналистскими достижениями и посетовать на то, что так и не успела сделать с покойной интервью для своего шоу «Осторожно, Собчак!». И даже выложила скриншот последней переписки с Галиной Борисовной, свидетельствующий об их приятельских отношениях.

Ксения Собчак посетовала на то, что не успела сделать интервью с Галиной Волчек


«Ушел Великий Человек. И все слова лишние - их будет много, очень много, и все будут заслуженные слова, а чувства не передать.... Мой личный пример для подражания. Сильная, своенравная. Глыба. Несколько лет назад, в честь 60-летия «Современника» я делала с ней большое интервью, говорили обо всём на свете, и даже обсудили возможного её преемника, хотя тогда Галина Борисовна была полна сил и планов. Мы проговорили три часа, ели легендарные пирожки «Современника», и в конце я решилась спросить: «Галина Борисовна, почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?». Её ответ поразил. «Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жандарёву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я, «против правил»...» А совсем недавно, в конце ноября, я почему-то совершенно импульсивно поняла, что очень хочу поговорить с Галиной Борисовной для #осторожнособчак вновь. Я набрала её, Галина Борисовна сказала, что едет от Аллы Борисовны, что обожает её детей как родных, что они ей дарят огромное счастье... Галина Борисовна сказала «да» и мы договорились. И вот у меня в календаре стоит дата интервью, в телефоне её сообщения, а её уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран, на её ответ и не могу поверить что так.... «А потом все великаны умерли»(с)
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Ксения Собчак посетовала на то, что не успела сделать интервью с Галиной Волчек фотографии
Ксения Собчак посетовала на то, что не успела сделать интервью с Галиной Волчек фотографии
Ксения Собчак посетовала на то, что не успела сделать интервью с Галиной Волчек фотографии
Ксения Собчак посетовала на то, что не успела сделать интервью с Галиной Волчек фотографии
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